Soriana lanza ofertas imperdibles del 24 al 27 de abril 2026: descuentos en carnes, frutas y verduras

Soriana activó su nuevo catálogo de ofertas del viernes 24 al lunes 27 de abril de 2026, abriendo una ventana para surtir la despensa sin sentir que te quedarás sin dinero.

La cadena apuesta nuevamente por la fórmula de precios accesibles en productos esenciales combinados con promociones estratégicas que buscan aliviar el gasto semanal.

Además, estas promociones se alinean con campañas recurrentes como el famoso “Martes y Miércoles del Campo”, donde los descuentos en alimentos frescos suelen ser protagonistas del ahorro.

¿Qué incluye el catálogo de ofertas en Soriana del 24 al 27 de abril?

El catálogo entra directo a lo que más importa:

Frutas y verduras

Cebolla blanca $24,80 kg

Plátano Chiapas $19,80 kg

Naranja $26,80 kg

Carnes

Molida de res $109 kg

Costilla de res para asar $139 kg

Camarón mediano sin cabeza $219 kg

Promociones y dinámicas que elevan el ahorro en Soriana

Más allá de los precios directos, Soriana juega con promociones que hacen que cada peso rinda más:

Ofertas tipo 2x1 o segunda unidad con descuento

Beneficios con programas de puntos

Promociones bancarias en productos seleccionados

Tips para aprovechar las ofertas de Soriana al máximo

Antes de lanzarte con el carrito en modo maratón, toma nota:

Revisa promociones por días, algunas cambian rápidamente

Prioriza productos frescos en oferta

Aprovecha combos y descuentos por volumen

Consulta el catálogo digital para ubicar las mejores oportunidades

El catálogo de Soriana del 24 al 27 de abril 2026 cumple con hacer que el súper pese menos en la cuenta final.