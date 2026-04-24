Walmart sorprende con descuentos de hasta 70%: qué productos están en oferta y hasta cuándo puedes conseguirlos

Walmart México activó una promoción con hasta 70% de descuento en artículos del hogar, tecnología ligera y de uso personal; esta campaña apunta directo a quienes buscan ahorrar sin arriesgar la calidad.

¿Qué productos entran en la promoción de Walmart con 70% de descuento?

El abanico de productos en oferta es amplio; en esta ocasión la promoción abarca:

Juego de cuchillos de cocina Hecef de 15 piezas, cubiertos de acero inoxidable aptos para lavavajillas.

Reloj Invicta 26972 Pro Diver Hombres Acero oro 40mm Acero inoxidable INVICTA 26972

Juego de cubiertos Hecef de acero inoxidable de 16 piezas con revestimiento de titanio negro pulido.

Reloj Invicta 26972 Pro Diver Acero oro 40mm Acero inoxidable INVICTA 26972

Incluso se han detectado ofertas específicas en productos como tazas o artículos decorativos con rebajas realmente tentadoras para redecorar tus espacios, lo que reafirma la idea de incluir promociones diversas en Walmart.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los descuentos en Walmart?

Este tipo de promociones suelen estar activas por periodos cortos o hasta agotar existencias, por lo que si quieres aprovecharlas, no debes esperar mucho tiempo. En esta ocasión, la cadena no anunció una fecha específica.