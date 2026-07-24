¡Regresa el Unicorn Frappuccino a Starbucks!: ¿Qué ingredientes lleva la bebida y cuál es su historia?

Unicorn Frappuccino La bebida más famosa de Starbucks regresará a tiendas en todo el mundo. (Starbucks)

El Unicorn Frappuccino, una bebida que por mucho tiempo pasó a parecer una leyenda de Starbucks, regresará al menú por un tiempo muy limitado. Descubre qué esperar de la bebida.

¿Qué es el Unicorn Frappuccino de Starbucks?

El Unicorn Frappuccino es una bebida fría a base de leche que Starbucks sacó por primera y última ocasión en 2017. Tuvo un breve comeback en 2026, durante el festival musical Coachella. Esto reavivó la curiosidad por la bebida entre consumidores de la marca, quienes especularon que su presentación en el evento musical podía significar un regreso a tiendas. Así lo confirmó la compañía en junio y acaba de anunciar las fechas.

En cuanto al sabor de la bebida, de acuerdo a la propia descripción que hace Starbucks, el Unicorn Frappuccino tiene una base sabor mango con un toque ácido de salsa azul. Crema batida y una cobertura rosa y azul que mezcla lo dulce y lo ácido proporcionan los toques finales. En su momento, los colores ostentosos que caracterizan a la bebida la convirtieron en el producto más solicitado del menú y le trajo fama por todo el mundo.

La calidad del sabor fue objeto de debate, en el cual participaron incluso celebridades como la cantante Katy Perry, el chef Anthony Bourdain y el conductor de televisión Stephen Colbert. Muchos mencionaron que se trataba de una carga excesiva de azúcar y colorante, mientras que otros disfrutaron del brebaje precisamente por su dulzura.

¿Cuándo regresará el Unicorn Frapuccino a Starbucks?

Si te encantó esta bebida en su momento, o si como muchos no tuviste la oportunidad de probarla, más vale que estés atento al calendario. Fiel a su nombre, su relanzamiento será fugaz y la bebida sólo estará disponible durante 3 días.

El Unicorn Frappuccino se lanzará a escala internacional en todas las tiendas de Starbucks los días sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. Ten por seguro que no serás el único aficionado a Starbucks en la fila durante ese fin de semana, por lo que es recomendable llegar temprano a tu sucursal más cercana.