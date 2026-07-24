Resultados Lotería Nacional 24 de julio: números ganadores del Sorteo Superior 2891

Sorteo Superior 2891 de la Lotería Nacional Este viernes 24 de julio se dan a conocer los números ganadores

Los resultados del Sorteo Superior 2891 de la Lotería Nacional están a punto de conocerse. La edición de este viernes 24 de julio se realiza en medio de una expectativa por saber quién se lleva el premio mayor, que será anunciado por los niños gritones, encargados de revelar los números ganadores.

Los cachitos estuvieron dedicados al Pato Merlín, mascota que se hizo famosa durante el Mundial 2026 que se celebró en México.

Premio mayor del Sorteo Superior 2891

El Sorteo Superior 2891 tiene un premio mayor de 17 millones de pesos distribuido en dos series. Este formato establece que el monto total se obtiene únicamente al contar con ambas series del número ganador, mientras que cada serie equivale a la mitad del premio.

El cachito tuvo un precio de 40 pesos y la estructura de premios secundarios alcanzó cifras de hasta 425 mil pesos, lo que amplió las posibilidades de obtener algún retorno.

La serie completa se comercializó en 800 pesos y el paquete de dos series en 1,600 pesos, una modalidad que ha ganado popularidad entre quienes buscan aspirar al premio mayor íntegro.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El sorteo se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la ceremonia, los Niños Gritones anunciarán el premio mayor.

Como es costumbre, la grabación completa queda disponible en las plataformas institucionales, lo que facilita a los participantes revisar los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2891 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2891 inicia a las 20:00 horas, conforme al calendario oficial establecido por la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2891 de la Lotería Nacional?

Para verificar los resultados del Sorteo Superior 2891, la Lotería Nacional dispone de dos canales oficiales. El primero es su portal digital, donde los participantes pueden ingresar el número de su cachito y confirmar de forma directa si resultaron premiados.

La segunda opción son los puntos de venta autorizados en todo el país, en los que los agentes expendedores realizan la revisión de los boletos y orientan a los ganadores sobre el proceso de cobro de los premios obtenidos.