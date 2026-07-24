Resultados Melate, Revancha y Revanchita 24 de julio 2026: números ganadores del sorteo 4223

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 24 de julio (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4223 de la Lotería Nacional tiene una gran bolsa acumulada este viernes 24 de julio, fecha en la que se darán a conocer los resultados y números ganadores para que los participantes puedan corroborar si fueron acreedores a un premio en esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4223?

Para esta edición, el Melate alcanzó una bolsa acumulada de 157.7 millones de pesos. La cifra refleja una racha sin ganadores en la categoría principal, un comportamiento que fortalece el atractivo del sorteo al elevar progresivamente el monto disponible.

El sistema está diseñado para acumular el premio cuando no se registra una combinación ganadora, lo que genera ciclos de alta atención entre los jugadores y una participación más amplia conforme crece la bolsa.

Transmisión en vivo: Resultados y números ganadores del sorteo Melate 4223

La transmisión se realiza en vivo a través del canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube. Este formato permite observar cada etapa del proceso, desde la extracción de esferas hasta la validación de resultados.

Recordemos, que la grabación permanece en las plataformas para poder ser consultada en cualquier momento por los participantes que quieren conocer los resultados.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4223?

El sorteo se lleva a cabo a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México. Este horario nocturno se mantiene como una referencia fija para los jugadores habituales, quienes organizan su participación en torno a esta cita semanal.

¿Cómo se juega Melate?

El juego consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y un número adicional, conocido como extra, que interviene en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto participa automáticamente en tres modalidades: Melate, Revancha y Revanchita. Esta estructura multiplica las posibilidades de ganar dentro de un mismo sorteo y explica, en buena medida, la permanencia del juego entre los favoritos del público.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4223?

Los resultados oficiales del sorteo pueden consultarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. El sistema digital también permite verificar boletos mediante la captura de la combinación jugada, lo que ofrece una respuesta inmediata sobre posibles premios.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar es de 15 pesos por boleto. A esta cantidad se pueden sumar 10 pesos para ingresar a la modalidad Revancha y 5 pesos adicionales para Revanchita.