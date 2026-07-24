La Velada del año VI 2026: orden de las peleas Conoce la cartelera de la Velada del Año VI, así como el orden de las peleas y a qué hora empieza (@veladaviral)

Este sábado 25 de julio se llevará a cabo la Velada del Año VI 2026 organizada por el streamer español Ibai Llanos y ya se anunció cuál será el orden de las 10 peleas; conoce la cartelera, así como a qué hora empezará el evento y dónde podrás verlo.

La Velada del Año VI reunirá a 20 creadores de contenido de diferentes países, los cuales participarán en peleas de boxeo amateur en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, siendo uno de los eventos más esperados en el mundo del streaming.

Orden de las peleas en La Velada del Año VI: ¿Quiénes pelean?

En la Velada del Año 6 pelearán creadores de contenido de países como España, Argentina, Colombia, El Salvador, Puerto Rico y México.

Por lo que aquí te compartimos el orden de las peleas de la Velada del Año 2026, según lo anunciado por el propio Ibai Llanos:

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Rivers vs. Roro

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. Grefg

Horarios oficiales por país: ¿A qué hora empieza La Velada del Año VI?

En España, el evento iniciará a las 19:00 horas; por lo que aquí te compartimos los horarios por países, para que no te pierdas las peleas:

11:00 horas en: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. 12:00 horas en: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.

Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. 13:00 horas en: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Chile.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Chile. 14:00 horas en: Paraguay, Argentina y Uruguay.

Artistas y actuaciones musicales confirmados para La Velada del Año 2026

Junto con las peleas de boxeo, La Velada del Año 2026 también estará acompañado de presentaciones musicales con artistas de talla internacional como:

Yandel Sinfónico

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

¿Dónde ver La Velada del Año VI EN VIVO y gratis?

Podrás seguir la transmisión en vivo de la Velada del Año 6 de manera totalmente gratuita en el canal oficial de Ibai Llanos en YouTube o a través de Twitch.