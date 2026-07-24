La Velada del año VI 2026: orden de las peleas

Este sábado 25 de julio se llevará a cabo la Velada del Año VI 2026 organizada por el streamer español Ibai Llanos y ya se anunció cuál será el orden de las 10 peleas; conoce la cartelera, así como a qué hora empezará el evento y dónde podrás verlo.
La Velada del Año VI reunirá a 20 creadores de contenido de diferentes países, los cuales participarán en peleas de boxeo amateur en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, siendo uno de los eventos más esperados en el mundo del streaming.
Orden de las peleas en La Velada del Año VI: ¿Quiénes pelean?
En la Velada del Año 6 pelearán creadores de contenido de países como España, Argentina, Colombia, El Salvador, Puerto Rico y México.
Por lo que aquí te compartimos el orden de las peleas de la Velada del Año 2026, según lo anunciado por el propio Ibai Llanos:
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Viruzz vs. Gero Arias
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Rivers vs. Roro
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. Grefg
Horarios oficiales por país: ¿A qué hora empieza La Velada del Año VI?
En España, el evento iniciará a las 19:00 horas; por lo que aquí te compartimos los horarios por países, para que no te pierdas las peleas:
- 11:00 horas en: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.
- 12:00 horas en: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.
- 13:00 horas en: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Chile.
- 14:00 horas en: Paraguay, Argentina y Uruguay.
Artistas y actuaciones musicales confirmados para La Velada del Año 2026
Junto con las peleas de boxeo, La Velada del Año 2026 también estará acompañado de presentaciones musicales con artistas de talla internacional como:
- Yandel Sinfónico
- Juanes
- Lucho RK & La Pantera
- Bad Gyal
- Anuel AA
¿Dónde ver La Velada del Año VI EN VIVO y gratis?
Podrás seguir la transmisión en vivo de la Velada del Año 6 de manera totalmente gratuita en el canal oficial de Ibai Llanos en YouTube o a través de Twitch.
Ibai revela el orden de los combates de La Velada del Año VI:— Info Velada (@veladaviral) July 22, 2026
1️⃣ Fabiana Sevillano vs La Parce
2️⃣ Clerss vs Natalia MX
3️⃣ Edu Aguirre vs Gastón Edul
4️⃣ Marta Díaz vs Tatiana Kaer
5️⃣ Viruzz vs Gero Arias
6️⃣ Alondrissa vs Angie Velasco
7️⃣ Lit Killah vs Kidd Keo
8️⃣ Rivers vs… pic.twitter.com/WEagfDkCop