Kika Edgar narra su paso por el hospital: “Tuve una complicación bastante grave” (X: @kikaedgar)

Durante la presentación de su nuevo material discográfico “Acústico”, Kika Edgar compartió cómo fue su proceso médico tras una complicación grave de salud, derivada de contraer salmonela junto a su familia.

La actriz y cantante mexicana fue hospitalizada de emergencia a finales de marzo de 2026 en Hermosillo, Sonora, tras presentar una “complicación bastante grave” derivada de un cuadro agudo de apendicitis, dijo Kika en conferencia de prensa.

Kika También narro cómo fue su paso por el hospital y cuál es su estado actual de salud.

¿Qué le pasó a Kika Edgar?

Durante la conferencia, la actriz explicó el motivo de su hospitalización el mes pasado: “Tuve una complicación bastante grave, tanto mi familia como yo”, al referirse a la infección por salmonela que derivó en una inflamación que se complicó hasta convertirse en apendicitis.

Sobre la emergencia médica, detalló que “como no podía ponerme la medicina que combatía la salmonela, tuve un choque séptico”, explicó la cantante.

Respecto al proceso que atravesó, Kika Edgar señaló “estuvo bastante difícil todo lo que viví, porque aparte no estaba aquí en México, estaba en Hermosillo”, dijo la cantante durante la promoción de su nuevo sencillo, que saldrá a la luz el próximo 8 de mayo.

¿Cuál es el estado de salud actual de Kika Edgar?

Kika Edgar agradeció al equipo médico que la atendió durante su proceso: “Me trataron increíble, mis doctores, mis enfermeras, seguridad, limpieza, laboratorios… Les tengo que reconocer que fueron increíblemente bondadosos con todo mi proceso”.

Además, confirmó que actualmente se encuentra fuera de peligro y lista para retomar sus actividades: “Y eso fue lo que pasó, y aquí estoy, con todo”, dijo la actriz.

¿Qué es la apendicitis y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con Mayo Clinic, la apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del abdomen.

Esta afección suele provocar dolor en la parte inferior derecha del abdomen. En muchos casos, el dolor inicia alrededor del ombligo y se desplaza, intensificándose conforme avanza la inflamación.

¿Qué es un choque séptico? Síntomas de la afección que sufrió Kika Edgar

Según Mayo Clinic, la septicemia es una afección grave en la que el cuerpo responde de forma incorrecta a una infección, como ocurrió en este caso.

Entre los síntomas se encuentran cambios en el estado mental, respiración rápida y superficial, sudoración sin causa aparente, aturdimiento y escalofríos. Estos pueden variar dependiendo de la persona y del tipo de infección.