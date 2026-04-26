Resultados Progol Revancha 2330: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados quiniela PROGOL 2320 Fotoarte: La Crónica

Consulta cuántos aciertos tienes en la quiniela de fin de semana de Progol Revancha 2329 — El Progol 2330 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos acierto tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó partido e la Liga MX y distintas ligas europeas.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2329?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Esta edición dejó cuatro ganadores en el premio mayor, quienes lograron acertar los 14 pronósticos y se repartieron una bolsa superior a 9 millones de pesos.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

Progol 2330 resultados completos 26 de abril

Puebla 1-2 Querétaro – V

Pachuca 0-2 Pumas – V

Águilas 0-1 Atlas – V

Juárez 2-1 San Luis – L

Monterrey F 0-3 Tigres F – V

Rayo Vallecano 3-3 R. Sociedad – E

Augsburgo 1-1 Frankfurt – E

Heidenheim 2-0 St. Pauli – L

Bolonia 0-2 Roma – V

Milán 0-0 Juventus – E

Lorient 2-3 Estrasburgo – V

Remo 0-1 Cruzeiro – V

Arsenal F 2-1 Lyonnes F – L

Platense vs San Lorenzo – E (POR SORTEO)

Progol Revancha 2330 resultados completos