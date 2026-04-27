Spotify estrena función Fitness en su app: características, funciones y cómo utilizarla

Spotify Fitness La nueva función tendrá sesiones de entrenamientos físicos así como rutinas de meditación en video.

Si el propósito de año nuevo de ponerte en forma ya había fallado, tal vez es el momento de intentarlo de nuevo con Spotify. La plataforma de streaming musical anunció este lunes 27 de abril una nueva función con contenido “fitness” en video con rutinas, clases y contenido especializado para mejorar el bienestar físico y mental. No importa si tienes mucha experiencia o estás buscando dar tus primeros pasos, podrás encontrar la forma de ejercitarte o realizar rutinas de meditación

¿Qué es la nueva función fitness de Spotify?

De acuerdo su presentación oficial, la nueva función introduce un apartado denominado “Fitness”, que busca transformar la experiencia de los usuarios al convertir a la plataforma en un espacio no solo para escuchar música, sino también para realizar ejercicio.

Esta sección reúne playlists diseñadas para entrenamientos, así como videos y sesiones guiadas por instructores profesionales y creadores de contenido enfocados en salud y actividad física.

Introducing Fitness with Spotify 💪 Now you can find workout videos right in the app. Workouts by Peloton included in Premium. pic.twitter.com/HZfvJ3TIvO — Spotify (@Spotify) April 27, 2026

La iniciativa forma parte de la estrategia de la empresa para ampliar su ecosistema más allá del audio, incorporando formatos como video y experiencias interactivas relacionadas con el estilo de vida.

¿Cómo funciona la nueva función fitness de Spotify?

El acceso a esta herramienta se realiza desde un nuevo “hub” o sección dentro de la aplicación, o mediante la búsqueda directa del término “fitness”.

Una vez dentro, los usuarios pueden:

Elegir entre distintos tipos de entrenamiento, como yoga, cardio, fuerza o meditación.

Seguir rutinas guiadas con audio o video.

Acceder a playlists adaptadas a cada actividad física.

Recibir recomendaciones personalizadas según sus preferencias y nivel de experiencia.

El sistema incluso puede sugerir entrenamientos a partir de un breve proceso de selección, en el que el usuario define objetivos, intensidad y experiencia, generando una lista personalizada de clases.

Entre las funciones destacadas del nuevo apartado fitness se encuentran:

Clases bajo demanda: más de 1,400 sesiones disponibles en distintas disciplinas.

Contenido multiplataforma: disponible en dispositivos móviles, computadoras y televisores.

Descarga offline: posibilidad de guardar entrenamientos para usarlos sin conexión.

Idiomas múltiples: principalmente en inglés, con opciones en español y alemán.

Sin necesidad de equipo especializado: los ejercicios están diseñados para realizarse en casa o al aire libre.

Además, la plataforma integró contenido de creadores reconocidos en el ámbito fitness, así como clases profesionales mediante su alianza con Peloton.

¿Qué usuarios podrán usar la nueva función fitness de Spotify?

Spotify informó que las nuevas funciones estarán disponibles tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores Premium, aunque con diferencias en el acceso al contenido.

Usuarios gratuitos: podrán acceder a playlists y una selección de rutinas guiadas.

Usuarios Premium: tendrán acceso completo al catálogo, incluidas las más de 1,400 clases de Peloton en mercados seleccionados.

La compañía señaló que el despliegue será global, aunque algunas funciones avanzadas podrían limitarse inicialmente a ciertos países.

Un paso más allá del streaming musical

Con esta incorporación, Spotify refuerza su intención de posicionarse como una plataforma integral de contenido y hábitos diarios, integrando entretenimiento, información y ahora bienestar físico en un mismo entorno digital.

La empresa adelantó que esta categoría de fitness podría ampliarse con nuevas funciones y modelos de monetización en el futuro, conforme evolucione la interacción de los usuarios con este tipo de contenido.