Playeras Adidas del Mundial 2026 para perritos: precios, modelos y cuándo saldrán a la venta

Colección Adidas Mundial 2026 para perritos La pasión futbolera ha cruzado la cancha y la televisión, pues Adidas lanzó colección mundialista para mascotas.

En pleno furor por el Mundial FIFA 2026, la fiebre futbolera no sólo se vive en las canchas o en las tribunas, sino que también llegó... ¡a las mascotas! Y es que Adidas ha preparado una curiosa —y bastante adorable— extensión de su colección mundialista: playeras oficiales para perritos, de esta manera nadie en casa se quedará fuera de la pasión por el balón.

Las prendas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se han convertido ya en objetos de colección de alto valor cultural y económico, lo que abre la puerta a versiones alternativas como esta nueva colección para los acompañantes perrunos.

Playeras Adidas Mundial 2026 para mascotas: precio y modelos

A pesar de que Adidas no ha publicado oficialmente una lista global de precios para sus playeras del Mundial FIFA 2026 en versión canina, la página oficial adelanta que el jersey de México para perritos estará en $799 pesos mexicanos, sin embargo, la tienda en línea no ha revelado los precios de otros modelos o si éstos se venderán en México.

home jerseys that fit the whole team 🐾 pic.twitter.com/XY6ancqFJT — adidas Football (@adidasfootball) April 27, 2026

Por el momento y de acuerdo al reciente anuncio realizado por Adidas a través de redes sociales, los modelos podrían ser:

Argentina.

Alemania.

España.

Japón.

Se espera que otros países, también patrocinados por Adidas este Mundial 2026, se unan a esta original moda canina.

¿Cuándo saldrán a la venta las playeras Adidas Mundial 2026 para perritos en México?

Las playeras del Mundial 2026 comenzaron a lanzarse entre finales de 2025 y principios de 2026, con nuevas oleadas de productos presentándose durante marzo y los meses previos al torneo.

Bajo esa misma estrategia, las versiones para perritos saldrán a la venta en México a partir del viernes 1° de mayo, como lo marca la página oficial de Adidas.

Así que anota la fecha para que no pierdas la oportunidad de vestir a tu perrito con los colores de la selección y volverlo parte de la fiesta de futbol más grande del mundo.