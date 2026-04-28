Legends: The Ultimate Football Experience llega a CDMX: precio, fecha y todo sobre la exposición sobre fútbol

Con la llegada del Mundial 2026 a la CDMX, es oficial que se va a comer desayunar y cenar futbol durante un largo periodo; sin embargo, un poco antes que eso, también llegará “Legends: The Ultimate Football Experience” a la capital.

Esta es una propuesta que promete atrapar tanto a fanáticos como a curiosos del deporte. A partir del 29 de mayo, In Space Polanco se transformará en una sala llena de leyendas.

Creada por Fever en colaboración con LALIGA, esta exhibición no solo mostrará objetos: construirá un sendero por los momentos más icónicos del futbol a nivel mundial. Desde sus origenes hasta su consolidación como fenómeno global.

Los boletos para Legends: The Ultimate Football Experience ya están disponibles, con precios desde $260 pesos, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan planes diferentes en la CDMX durante el verano.

Un recorrido por la historia del fútbol en ocho salas temáticas

La experiencia está dividida en ocho espacios diseñados para contar la evolución del futbol paso a paso.

Todo comenzará en la sala:

Hitos , donde un cortometraje contará el nacimiento del deporte. A partir de ahí, el recorrido se despliega como un museo

, donde un cortometraje contará el nacimiento del deporte. A partir de ahí, el recorrido se despliega como un museo En LALIGA , aparecerán camisetas de figuras legendarias como Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona y Simeone .

, aparecerán camisetas de figuras legendarias como . Templos recrea estadios icónicos con tecnología 360°, dando la sensación de estar en medio del partido

recrea estadios icónicos con tecnología 360°, dando la sensación de estar en medio del partido En Champions vs. Libertadores , se cruzan las grandes historias de Europa y Sudamérica

, se cruzan las grandes historias de Europa y Sudamérica La sala de Selecciones Nacionales reúne piezas de referentes como Pelé, Cruyff y Zidane

A lo largo del trayecto, los visitantes se encuentran con objetos originales, balones, tacos y trofeos que han sido utilizados en momentos históricos.

Lo que distingue a Legends: The Ultimate Football Experience en CDMX es su apuesta por la tecnología. Uno de los puntos más llamativos es el Cine 3D dedicado a los Mundiales, donde los momentos más intensos del futbol podrán vivirse al máximo.

Fechas, ubicación y precios de Legends en CDMX

Si estás buscando un plan diferente para el verano, aquí los datos clave: