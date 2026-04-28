‘Soy Frankelda’ llegará a Netflix y será la primera película stop-motion mexicana en la plataforma

Soy Frankelda en Netflix El largometraje mexicano en stop-motion de los hermanos Arturo y Roy Ambriz se unirá al catálogo de Netflix a nivel internacional; la película se estrenará en streaming este junio 2026.

El 20 de febrero de 2026, Netflix confirmó a través de su cuenta oficial en redes sociales la adquisición de los derechos de ‘Soy Frankelda’, largometraje mexicano en stop-motion de los hermanos Ambriz, el cual finalmente tiene fecha de lanzamiento en la plataforma líder del formato streaming.

La película mexicana, descrita como un “musical gótico de fantasía”, debutó en cines el 23 de octubre de 2025 a la par de Chainsaw Man, película de anime a la que superó en taquilla al recaudar 49.88 millones de pesos, consolidándose como un éxito absoluto y generando expectativa en el resto del mundo por la oportunidad de acceder a la onírica historia de Frankelda y Herneval, sus protagonistas.

¿Cuándo se estrenará Soy Frankelda en Netflix?

Esta icónica cinta de la animación mexicana contemporánea inauguró el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en junio de 2025 y compitió en la categoría Mejor Largometraje Independiente de la 53ª edición de los Premios Annie, considerados los “Oscar” de la animación.

Del Top 100 del cine mexicano a las pantallas del mundo. 🇲🇽🔥 La aclamada 'Soy Frankelda', primer largometraje mexicano en stop-motion y nominada al Annie, llega a Netflix en 2026. pic.twitter.com/Acoh0d1OmV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 20, 2026

Debido a su enorme éxito en cines mexicanos y posterior difusión a través de redes sociales en distintas partes del mundo, Netflix adquirió los derechos del filme para un lanzamiento internacional que anunció desde comienzos de este año, revelando finalmente que Soy Frankelda llegará al streaming escarla el 16 de junio de 2026.

A pesar de que la película mexicana en stop-motion ya se encuentra disponible en HBO Max, sólo usuarios y usuarios registrados en la región mexicana pueden acceder a ella; Netflix, por otra parte, ofrece llevar Soy Frankelda más allá de las fronteras y expandir el dominio de Cinema Fantasma.

¿De qué trata Soy Frankelda?

Bajo la dirección de los hermanos Ambriz y el apoyo del cineasta Guillermo del Toro, el proyecto de Cinema Fantasma nos narra la historia de una joven escritora del siglo XIX que deberá viajar al Reino de las Pesadillas junto a un atormentado príncipe.

En este mundo de criaturas y temores, Frankelda deberá enfrentarse a los monstruos que ella misma creó para proteger el equilibrio entre ficción y realidad.

Cabe mencionar que la película es una extensión del mundo ya expuesto en la serie Sustos ocultos de Frankelda, cuyo piloto fue lanzado el 11 de noviembre de 2019 y su primera temporada se estrenó en HBO Max el 29 de octubre de 2021.

Sin embargo, Roy y Arturo Ambriz aclararon que no hay necesidad estricta de mirar la serie antes de ver Soy Frankelda, pues pensaron toda la película para alguien que no ha tenido oportunidad de ver la serie, “pero claro que si ya vieron la serie la pueden disfrutar todavía más y hay varias recompensas para los fans”.