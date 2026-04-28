5 regalos que sí le van a gustar a tu hijo este Día del Niño y que puedes encontrar en Elektra a pagos chiquitos

El Día del Niño 2026 está a la vuelta de la esquina y, entre tantas opciones, elegir el regalo ideal puede ser sumamente complicado.

Lo primero que debes entender para dar un gran regalo es que los intereses de las niñas, niños y adolescentes ya son diferentes y están más ligados al mundo digital, la creatividad y su identidad.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, más de la mitad de los menores en México consumen videojuegos, lo que confirma que la tecnología ya es parte de su vida diaria. Con esto en mente, armar una lista de regalos para el Día del Niño basada en sus hobbies es más fácil.

En La Crónica de Hoy, te dejamos cinco opciones que son un gol garantizado.

Consolas de videojuegos

Las consolas y videojuegos ya son un clásico. Estos dispositivos ofrecen momentos compartidos en casa y son un motor para la creatividad.

Equipos como el Nintendo Switch 2 o la Xbox Series S destacan por ofrecer experiencias distintas. Además, su versatilidad permite que se adapten tanto a principiantes como a jugadores más avanzados.

Para esta temporada, Elektra contará con promociones especiales de hasta 30% de descuento en estas consolas.

Accesorios gamer

Para quienes ya tienen consola o juegan en línea, los accesorios gamer son una apuesta inteligente. No se trata solo de complementar, sino de mejorar toda la experiencia.

¿Qué accesorios regalar?

Audífonos

Controles extra

Sillas ergonómicas

Teclados y bocinas

Marcas como Xtreme, Lenovo o Balam Rush ofrecen opciones para distintos presupuestos, lo que facilita encontrar algo funcional sin gastar de más.

Tecnología para el día a día

La tecnología hoy en día es una herramienta clave no solo para el entretenimiento, sino para el aprendizaje.

Dispositivos como tabletas, audífonos, relojes inteligentes o bocinas acompañan tanto momentos de ocio como actividades escolares. Este tipo de regalos son útiles, versátiles y se adaptan a diferentes edades.

Juguetes clásicos

Aunque el mundo digital ya abarca mucho, los juguetes tradicionales siguen teniendo un lugar especial.

Desde figuras de sus personajes favoritos hasta bicicletas, juegos de mesa o sets creativos, la oferta es cada vez más amplia. Plataformas como la tienda en línea de Elektra permiten encontrar desde lo más clásico hasta lo más trendy con promociones de hasta 50% de descuento en productos participantes.

Regalos con estilo

A medida que crecen, niñas y niños buscan definirse y mostrar quiénes son. Aquí es donde entran los regalos de expresión personal, como:

Ropa y tenis con estilo propio

Perfumes juveniles

Productos de cuidado personal

Este tipo de regalos no solo son útiles, también acompañan una etapa clave en la que la identidad empieza a tomar forma.

En este Día del Niño 2026, opciones como tecnología, gaming, juguetes y moda te harán quedar como todo un conocedor, con alternativas para todos los presupuestos y estilos.