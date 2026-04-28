Hamburguesa GRATIS en Carl’s Jr. por el Día del Niño 2026: descubre cómo conseguirla y no quedarte con antojo

Hamburguesa GRATIS en Carl’s Jr. por el Día del Niño 2026: cómo conseguirla y no quedarte con antojo

El Día del Niño 2026 en México está a nada de ocurrir y la cadena de comida rápida, Carl’s Jr., decidió celebrar a los más pequeños del hogar con una dinámica que ya es tradición: hamburguesas gratis en sucursales participantes.

Por tal motivo, en La Crónica de Hoy te decimos cómo puedes disfrutar de la promoción y no quedarte fuera de este delicioso beneficio.

¿Cómo obtener la hamburguesa gratis en Carl’s Jr.?

Para aprovechar la promoción de hamburguesa gratis en Carl’s Jr., necesitas cumplir con un requisito clave: comprar algo extra.

Así funciona:

Compra cualquier combo del menú

Solicita la promoción directamente en caja

Elige tu regalo:

Hamburguesa con queso



6 estrellas de pollo

Este punto es crucial: si no mencionas la promoción al momento de pagar, podrías quedarte sin el beneficio.

¿Qué día da hamburguesas gratis Carl’s Jr.?

Fecha: 30 de abril de 2026

30 de abril de 2026 Duración: únicamente ese día y hasta agotar existencias

únicamente ese día y hasta agotar existencias Lugar: sucursales participantes en México

Términos y condiciones que debes conocer

La promoción tiene restricciones claras:

No es acumulable con otras promociones

No aplica en sucursales dentro de aeropuertos

Solo se da una promoción por combo comprado

No es válida con combos infantiles

Debe solicitarse en caja

Recomendaciones para no quedarte sin tu hamburguesa gratis de Carl’s Jr.

Llega temprano

Confirma que la sucursal participa

Menciona la promo antes de pagar

Evita horas pico (comida y cena)

La hamburguesa gratis en Carl’s Jr. por el Día del Niño 2026 no es un mito ni un truco, es una promoción real, pero con reglas.

Si sabes cómo aprovecharla, puedes convertir una salida familiar en una comida para todos sin gastar de más.