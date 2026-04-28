Panini lanza el álbum virtual del Mundial 2026: así puedes conseguir la versión digital y gratuita del álbum más grande de la historia

Panini lanza el álbum virtual del Mundial 2026: así es la nueva fiebre digital que conquista a los fans

La tradición de intercambiar estampas en patios de escuela, tianguis y oficinas ahora tiene una nueva faceta. La empresa Panini decidió reinventar su histórico producto con el lanzamiento del álbum virtual del Mundial 2026.

En alianza con la FIFA, este formato permite a los aficionados coleccionar, intercambiar y completar su álbum completamente en línea, ya sea desde una computadora o dispositivos como celulares o tablets.

En plena era digital, el entretenimiento tiene que cambiar, por lo que Panini apuesta por una experiencia más interactiva que reinventa el coleccionismo tradicional.

¿Cómo funciona el álbum virtual del Mundial 2026?

A diferencia del álbum físico, el álbum virtual del Mundial 2026 será completamente gratuito. Los usuarios podrán registrarse desde el sitio oficial de Panini y comenzar a abrir sobres digitales, replicando la emoción clásica de descubrir nuevas estampas.

El sistema incluye dinámicas clave como:

Intercambio de estampas con otros usuarios

Uso de códigos promocionales para obtener sobres

Progreso en tiempo real dentro de la colección

Todo esto convierte la experiencia en una especie de videojuego donde el objetivo sigue siendo completar el álbum.

El álbum Panini más grande de la historia

El Mundial 2026 marcará un antes y un después también en el tamaño del álbum. La versión digital contará con aproximadamente 980 estampas, reflejando la expansión del torneo a 48 selecciones.

Este crecimiento responde a un Mundial histórico que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá, lo que lo convierte en el más grande de la historia.