Martes de Frescura Walmart 28 de abril 2026: las ofertas que están salvando la despensa esta semana

El Martes de Frescura Walmart 28 de abril 2026 llega como un apoyo sólido para el bolsillo de las familias mexicanas. Esta campaña semanal se ha convertido en una especie de ritual para quienes buscan surtir la despensa sin que el ticket final sea un peso que cargar.

En esta edición, la cadena activa descuentos en productos básicos como frutas, verduras, carnes y pollo, disponibles tanto en tiendas físicas como en línea.

La clave está en aprovechar productos de temporada y ajustar precios para atraer a quienes hacen el súper cada martes.

Las mejores ofertas en frutas y verduras hoy en Walmart

Si hay una sección que roba reflectores en el Martes de Frescura, es la de productos frescos. Aquí es donde el ahorro realmente se siente:

Frutas y verduras

Penca de plátano Chiapas: $27.90/kg

Piña Miel: $22.50/kg

Manzana granny smith: $59.00/kg

Naranja: $27.00/kg

Mango paraíso: $35.00/kg

Toronja: $34.00/kg

Manzana pink lady: $59.00/kg

Pera bosc: $69.00/kg

Papaya Maradol: $42.90/kg

Carnes, pollos y pescados

Milanesa de bola de res: $250.00/kg

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00/kg

Milanesa de pechuga de pollo: $179.00/kg

Carne de res para asar: $253.00/kg

Pechuga de pollo con hueso sin piel: $169.00/kg

Pechuga de pollo con piel: $149.00/kg

Molida de cerdo: $118.00/kg

Costilla para asar de res: $182.00/kg

Camarón coctelero: $204.00/kg

Pechuga sin piel: $169.00/kg

Chuleta natural de cerdo: $119.00/kg

Chuleta de cerdo ahumada: $132.00/kg

Cómo aprovechar mejor estas ofertas del Martes de Frescura

Para sacarle jugo a estas promociones, hay pequeñas tácticas que marcan diferencia:

Comprar temprano para encontrar mayor surtido

Priorizar productos de temporada

Comparar precios entre sucursales o en línea

Planear comidas antes de comprar

El truco está en convertir la compra semanal en una decisión estratégica, no impulsiva.