Martes y Miércoles del Campo en Soriana HOY: ofertas irresistibles este 28 y 29 de abril de 2026

Cada semana, el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se convierte en una oportunidad directa para ahorrar. Durante estos dos días, la cadena lanza descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, productos básicos que son el soporte de la despensa mexicana.

Los precios rebajados en productos frescos que cambian semana a semana, lo que obliga a los consumidores a estar atentos para cazar las mejores ofertas. Además, estas promociones están disponibles tanto en tienda física como en línea, con opciones de envío a domicilio bajo ciertas condiciones.

Las mejores ofertas del 28 y 29 de abril de 2026

Si lo tuyo es armar el súper con estrategia, estos son algunos de los precios más llamativos que se detectaron en esta edición:

Frutas y verduras en oferta en Soriana

Aguacate hass por kilo a $42.80 pesos

Papa blanca por kilo a $29.80 pesos

Uva blanca sin semilla por kilo a $89.90 pesos

Limón con semilla por kilo a $29.50 pesos

Pera danjou por kilo a $39.80 pesos

Manzana red Delicious por kilo a $39.80 pesos

Manzana Golden Delicious por kilo a $39.80 pesos

Calabaza italiana criolla por kilo a $32.80 pesos

Lechuga romana por pieza a $15.80 pesos

Chile serrano por kilo a $72.90 pesos

Nopal entero por kilo a $38.80 pesos

Ajo a granel por kilo a $169 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos

Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $198.90 pesos

Nuggets de pollo Del Día empanizados 500 gr a $59.90 pesos

Hamburguesa de pollo Del Día empanizado 500 gr a $59.90 pesos

Filetes de pollo Del Día empanizados 500 gr a $59.90 pesos

Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $114 pesos

Medallón de pechuga de pollo por kilo a $149 pesos

Chuleta natural de cerdo Bachoco por kilo a $108.90 pesos

Chuleta ahumada de cerdo Bachoco por kilo a $115.90 pesos

Milanesa de cerdo por kilo a $104.90 pesos

Pierna en trozo por kilo a $104.90 pesos

Filete de salmón con piel por kilo a $328 pesos

Filete mojarra granja por kilo a $109 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $143 pesos

Barrita de surimi por kilo a $99.90 pesos

Filete tilapia sin piel 500 gr a $74.90 pesos

Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

¿Cuánto puedes ahorrar realmente?

El encanto de estas promociones no está solo en el precio individual, sino en el efecto acumulado. Este tipo de campañas puede ofrecer descuentos de hasta más del 30% en productos perecederos, lo que se traduce en un ahorro considerable al hacer el súper completo.

Dicho de otra forma: no es solo una oferta, es una estrategia semanal para estirar el presupuesto.

Tips para aprovechar el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Llega temprano

Planea tu menú

Compras lo necesario

Revisa calidad y maduración

Compara prrecios

Combina con otras promociones

El Martes y Miércoles del Campo en Soriana no es solo una promoción más, es una rutina de ahorro cada semana. Entre frutas frescas, carnes accesibles y descuentos que sí se sienten, estos días se lanzaron para aprovecharse al máximo.