Martes y Miércoles del Campo en Soriana HOY: ofertas irresistibles este 28 y 29 de abril de 2026

Cada semana, el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se convierte en una oportunidad directa para ahorrar. Durante estos dos días, la cadena lanza descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, productos básicos que son el soporte de la despensa mexicana.
Los precios rebajados en productos frescos que cambian semana a semana, lo que obliga a los consumidores a estar atentos para cazar las mejores ofertas. Además, estas promociones están disponibles tanto en tienda física como en línea, con opciones de envío a domicilio bajo ciertas condiciones.
Las mejores ofertas del 28 y 29 de abril de 2026
Si lo tuyo es armar el súper con estrategia, estos son algunos de los precios más llamativos que se detectaron en esta edición:
Frutas y verduras en oferta en Soriana
- Aguacate hass por kilo a $42.80 pesos
- Papa blanca por kilo a $29.80 pesos
- Uva blanca sin semilla por kilo a $89.90 pesos
- Limón con semilla por kilo a $29.50 pesos
- Pera danjou por kilo a $39.80 pesos
- Manzana red Delicious por kilo a $39.80 pesos
- Manzana Golden Delicious por kilo a $39.80 pesos
- Calabaza italiana criolla por kilo a $32.80 pesos
- Lechuga romana por pieza a $15.80 pesos
- Chile serrano por kilo a $72.90 pesos
- Nopal entero por kilo a $38.80 pesos
- Ajo a granel por kilo a $169 pesos
Carnes, pollos, pescados y mariscos
- Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos
- Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $198.90 pesos
- Nuggets de pollo Del Día empanizados 500 gr a $59.90 pesos
- Hamburguesa de pollo Del Día empanizado 500 gr a $59.90 pesos
- Filetes de pollo Del Día empanizados 500 gr a $59.90 pesos
- Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $114 pesos
- Medallón de pechuga de pollo por kilo a $149 pesos
- Chuleta natural de cerdo Bachoco por kilo a $108.90 pesos
- Chuleta ahumada de cerdo Bachoco por kilo a $115.90 pesos
- Milanesa de cerdo por kilo a $104.90 pesos
- Pierna en trozo por kilo a $104.90 pesos
- Filete de salmón con piel por kilo a $328 pesos
- Filete mojarra granja por kilo a $109 pesos
- Camarón coctelero chico por kilo a $143 pesos
- Barrita de surimi por kilo a $99.90 pesos
- Filete tilapia sin piel 500 gr a $74.90 pesos
- Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos
¿Cuánto puedes ahorrar realmente?
El encanto de estas promociones no está solo en el precio individual, sino en el efecto acumulado. Este tipo de campañas puede ofrecer descuentos de hasta más del 30% en productos perecederos, lo que se traduce en un ahorro considerable al hacer el súper completo.
Dicho de otra forma: no es solo una oferta, es una estrategia semanal para estirar el presupuesto.
Tips para aprovechar el Martes y Miércoles del Campo en Soriana
- Llega temprano
- Planea tu menú
- Compras lo necesario
- Revisa calidad y maduración
- Compara prrecios
- Combina con otras promociones
El Martes y Miércoles del Campo en Soriana no es solo una promoción más, es una rutina de ahorro cada semana. Entre frutas frescas, carnes accesibles y descuentos que sí se sienten, estos días se lanzaron para aprovecharse al máximo.