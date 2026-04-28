Martimiércoles de Chedraui HOY 28 y 29 de abril: las mejores ofertas en frutas y verduras para ahorrar en grande

Cada semana, el Martimiércoles de Chedraui se convierte en el mejor momento para realizar tus compras con el fin de gastar menos sin sacrificar la calidad. Para este 28 y 29 de abril de 2026, la cadena vuelve a poner sobre la mesa una serie de ofertas en frutas y verduras te ayudarán a ahorrar.
Las frutas más baratas del Martimiércoles de Chedraui
Si tu plan es armar desayunos o snacks más frescos con fruta de temporada, estos precios destacan:
Frutas
- Mango Paraíso por kg (Aprox.600 c/u): 19.50 pesos
- Melón Chino por kg (Aprox. 2 kg c/u): 14.50 pesos
- Piña Gota Miel por kg (Aprox. 2 kg c/u): 17.50 pesos
- Blue Berry Tamaño Jumbo (278 g): 126 pesos
- Flor de Jamaica Chedraui en Bolsa (1 pieza con 250 g) 44.50 pesos
- Manzana Sugar Bee por kg (desde 1 kg): 59.90 pesos
Verduras destacadas
- Pepino Verde por kg (Aprox. 450 c/u): 17.50 pesos
- Alcachofa Microwave por kg (1 pz de 59g): 165.00 pesos
- Berenjena por kg (Aprox.400g c/u): 34.90 pesos
- Aguacate Hass enmallado pieza (Desde 5 piezas): 29.90 pesos
- Lechuga romana pieza (desde 1 pieza): 19.50 pesos
- Acelgas Rollo (desde 1 rollo): 9.90 pesos
Además, hay productos listos para consumo como ensaladas empaquetadas, lo que amplía las opciones para quienes buscan practicidad.
Ensaladas y cocteles
- Espinaca Baby Vegetalistos 125g: 30.32 pesos
- Ensalada Selecto Campestre 284g: 38.00 pesos
- Ensañada Freshly Mixta 300g: 36.00 pesos
- Ensalada Selecto Verde 284g: 38.00 pesos
Tips para aprovechar las ofertas
- Llega temprano: los productos más baratos vuelan
- Compara precios por kilo y presentación
- Prioriza frutas y verduras de temporada
- Revisa disponibilidad, ya que puede variar por tienda
El Martimiércoles de Chedraui 2026 confirma que el ahorro también puede ser estratégico. No se trata solo de comprar barato, sino de elegir bien.