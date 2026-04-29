El growth marketing en México

El growth marketing en México ya no se reduce a “meter pauta” o a publicar más en redes. Hoy implica trabajar con datos, pruebas A/B, conversión, adquisición, automatización y retención. De hecho, el ranking más reciente de Marketing4eCommerce para este nicho en México puso sobre la mesa a firmas como BIG Hacks, Product Hackers, Elogia, ROI Up, Böll, BUSTUM y Find Your Market, lo que confirma que el mercado ya distingue entre una agencia digital generalista y una especializada en crecimiento.

El top 8: qué agencia destaca y por qué

No existe un ranking perfecto, porque una empresa SaaS no necesita exactamente lo mismo que un eCommerce o una compañía B2B con ciclos largos de venta. Por eso, esta selección está pensada como una guía útil para filtrar opciones reales, tomando en cuenta cuatro factores: enfoque claro en growth, CRO o RevOps; operación o foco explícito en México; propuesta de valor basada en resultados; y señales públicas de mercado. Con esa lógica, estas son las ocho agencias que hoy pondría primero en el radar.

1. BIG Hacks

Sigue siendo una de las referencias más sólidas para quien busca growth puro. Marketing4eCommerce la colocó en el primer lugar de su ranking en México y su sitio deja claro el enfoque: SEO, Ads y CRO integrados, con prioridad en conversiones y crecimiento acelerado. Además, publica una oficina en Estado de México, lo que le da presencia clara en el país. Para empresas que necesitan tracción comercial con disciplina de funnel, es una opción muy seria.

2. Boomit

Dentro de los primeros colocaríamos a Boomit . La razón es simple: no intenta verse como una agencia para todo, sino como una firma de growth para negocios donde el performance sí mueve el negocio de verdad. Su página para México la presenta como agencia de growth marketing con Data Science e IA, enfocada en banca, fintech, apps y SaaS, con equipos que combinan marketers, ingenieros y especialistas en datos. Si el reto está en adquisición, escalamiento y rentabilidad, esa especialización pesa mucho.

3. Product Hackers

Aunque su operación no se vende como una agencia “local” mexicana en el sentido clásico, sí es uno de los nombres más fuertes en el universo growth de habla hispana. Su propuesta de Full Business Growth conecta negocio, tecnología y datos, y además mantiene recursos específicos sobre eCommerce y crecimiento en México. Si buscas metodología, visión estratégica y una capa fuerte de experimentación, merece estar tan arriba como en el ranking sectorial.

4. Elogia

Elogia tiene una posición muy fuerte en el cruce entre digital commerce, data, tecnología y growth, y además opera con una versión específica para México. No solo aparece en el ranking mexicano de growth de Marketing4eCommerce; también figura en el listado 2026 de Google Partner Premier en México, una señal relevante para marcas que necesitan performance serio y operación robusta. Para eCommerce, retail y negocios con foco comercial claro, es una opción que casi siempre entra a la conversación.