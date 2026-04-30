Alexis Ayala y Cinthia Aparicio: cronología de su relación (@Alexis Ayala)

Este jueves 30 de abril de 2026, el actor mexicano Alexis Ayala confirmó que se encuentra en proceso de separación definitiva de Cinthia Aparicio, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2023.

La relación, que estuvo marcada por la atención mediática debido a la diferencia de edad entre ambos —Ayala es 28 años mayor que Aparicio—, llegó a su fin tras casi tres años juntos. El propio actor señaló que se trata de un distanciamiento en buenos términos.

A continuación, la cronología de su historia.

Inicio de la relación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron en 2021 durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan.

Fue en septiembre de ese mismo año cuando el actor hizo público su romance con la actriz veracruzana, lo que generó comentarios en redes sociales por la diferencia de edad.

Ayala y Cinthia Aparicio se comprometen en París

En 2022, la pareja anunció su compromiso durante un viaje a París, Francia.

A través de redes sociales, compartieron un video del momento en el que Ayala entregó el anillo a Aparicio en el restaurante Girafe. La actriz respondió con un mensaje en varios idiomas en el que expresó su aceptación y afecto.

Matrimonio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en la Basílica de Guadalupe

El 3 de noviembre de 2023, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio contrajeron matrimonio en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

La ceremonia fue uno de los momentos más destacados de su relación, ampliamente difundido en medios y redes sociales.

Vida en pareja y proyectos

Tras su boda, la pareja avanzó en proyectos en común, entre ellos la adquisición de una vivienda. De acuerdo con reportes de medios, Aparicio participó activamente en las decisiones relacionadas con su nuevo hogar.

En distintas entrevistas, ambos mencionaron que su luna de miel se mantenía pendiente debido a compromisos laborales y prioridades económicas.

Confirmación de la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Este 30 de abril de 2026, Alexis Ayala informó en redes sociales que la relación llegó a su fin.

El actor explicó que la decisión fue tomada por Cinthia Aparicio y subrayó que existe respeto y una relación cordial entre ambos. Asimismo, expresó que busca enfocarse en su vida personal tras la ruptura.

De acuerdo al anuncio, que Ayala compartió en la Revista Caras, concluye de manera suavisada y buenos acuerdos, una relación que se mantuvo bajo el escrutinio público desde sus inicios.