La activista Samara Martínez denuncia discriminación: “No puede viajar con esta aerolínea” Samara Martínez compartió que la aerolínea Viva Aerobús no le permitió volar con su equipo médico, denunciándolos por discriminación (@samaraamm)

Samara Martínez, activista que busca despenalizar y legalizar la eutanasia en México, denunció en sus redes sociales un caso de discriminación, después de que la aerolínea Viva Aerobús no la dejara volar con su equipo médico.

En sus redes sociales, la activista Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, compartió que la aerolínea Viva Aerobús le impidió abordar un vuelo con dirección a Chihuahua debido a que esta no contaba con los protocolos para transportar su equipo médico.

Samara Martínez denuncia discriminación: ¿Qué pasó con la aerolínea Viva Aerobús?

En su video, Samara Martínez expone que, a pesar de que había adquirido el boleto de avión con anticipación, al momento de presentarse a abordar la aerolínea le impidió acceder, aunque les ofreció diferentes alternativas para transportar su equipo médico.

“Esto es sumamente frustrante, porque ¿cómo es posible que jueguen así con la discapacidad de alguien? Por más que expliqué la situación una y mil veces y vi diferentes opciones para poder transportar mi máquina e incluso llevármela en las piernas, no me pudieron apoyar, porque justamente no hubo la empatía necesaria para defender de este gran problema." Expresó en su video Samara Martínez.

Además de que le impidieran el acceso a su vuelo, Samara Martínez también denunció comentarios sarcásticos y discriminatorios por parte del personal de Viva Aerobús.

“Lo peor de todo fueron comentarios discriminatorios por parte del personal de Viva Aerobús en donde me preguntaron que si acaso en esa maleta traía los órganos vivos, es decir, los riñones que me mantienen viva”.

En el video, Samara Martínez compartió que anteriormente Viva Aerobús se había comunicado con ella, después de una polémica similar que tuvo con Aeroméxico, para que esa situación no ocurriera con ellos, cosa que no sucedió.

Ante los hechos, Samara Martínez expresó que esta situación la afectaba también económicamente, pues buscar un nuevo vuelo le salía en aproximadamente $11 mil pesos, además de la dificultad que significaba para ella trasladarse con sus pertenencias.

En el video donde expone los hechos, Samara Martínez hace un llamado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que atiendan los hechos que ella denuncia.

Por su parte, usuarios en redes sociales han llenado los comentarios de Viva Aerobús compartiendo la situación denunciada por Samara Martínez.

Mientras que la aerolínea Viva Aerobús, hasta el momento de la publicación de la nota, no ha emitido algún comunicado al respecto.

¿Quién es Samara Martínez?

Samara Martínez es una activista originaria de Chihuahua; se ha dedicado a promover principalmente la Ley Trasciende, una iniciativa que busca despenalizar y legalizar la eutanasia en México.

Samara Martínez es una conferencista y creadora de contenido quien padece enfermedades crónico-degenerativas, por las cuales busca la legalización de la eutanasia en México.

Como parte de sus acciones para promover la Ley Trasciende, Samara Martínez utiliza sus redes sociales para hablar sobre la eutanasia, compartiendo detalles sobre su enfermedad y situaciones como la que recientemente vivió con la aerolínea Viva Aerobús para concientizar y visibilizar este tema.