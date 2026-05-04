Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 5 y 6 de mayo

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Las tiendas de autoservicio Chedraui y Walmart presentan un nuevo maratón de ofertas los días 5 y 6 de mayo. En esta semana, ambas cadenas presentan un abanico completo de descuentos en frutas, verduras y carnes, con precios que impactan directamente en la canasta básica semanal.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

El análisis de frutas revela contrastes claros en productos de temporada. El mango paraíso se coloca en $24.90 por kilo en Chedraui frente a $35.00 en Walmart, una de las brechas más amplias. La piña gota miel muestra un escenario inverso con $23.90 en Chedraui y $22.50 en Walmart, mientras el melón chino se ubica en $26.90 y $29.90 respectivamente.

En manzana roja, los precios se mantienen prácticamente alineados con $39.90 en Chedraui y $39.00 en Walmart. La pera mantequilla presenta una diferencia amplía con $37.80 en Chedraui frente a $49.00 en Walmart. El limón registra uno de los contrastes más marcados con $20.00 por kilo en Chedraui y $40.00 en Walmart.

La guayaba se ofrece en $29.90 por kilo en Chedraui, un gran descuento frente a $65.00 en Walmart. En uva verde, Walmart fija su presentación de 905 gramos en $129.00, mientras Chedraui la comercializa en $99.00 por kilo.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

En verduras, el tomate saladet se posiciona en $54.00 por kilo en Chedraui y $59.00 en Walmart. El aguacate hass mantiene cercanía con $54.50 frente a $57.00.

La cebolla blanca marca una diferencia considerable con $16.00 por kilo en Chedraui frente a $35.00 en Walmart. La zanahoria se mantiene estable con $17.90 en Chedraui y $18.00 en Walmart. El pepino verde presenta una brecha significativa con $15.00 en Chedraui y $58.00 en Walmart.

El chayote sin espinas se ubica en $21.80 en Chedraui frente a $39.90 en Walmart. La lechuga romana alcanza $19.50 por pieza en Chedraui y $24.90 en Walmart. El champiñón se encuentra en $98.00 por kilo en Chedraui y $128.00 en Walmart.

Más ofertas en Martimiércoles Chedraui y Martes de Frescura Walmart

En proteínas, la carne molida de res se sitúa en $146.00 por kilo en Chedraui y $147.00 en Walmart. El chambarete sin hueso presenta $207.00 en Chedraui y $206.00 en Walmart. La milanesa de bola de res se ubica en $248.00 en Chedraui frente a $250.00 en Walmart.

Recordemos que los precios de ambas cadenas puede tener variación sin previo aviso.