Bodega Aurrera sorprende con descuento de $3709 en televisión LED de 55 pulgadas 4K Ultra HD

En medio de la euforia previa al Mundial 2026, las pantallas se están volviendo las protagonistas del hogar. Y justo ahí aparece Bodega Aurrera y sus precios bajos a salvar el día: el descuento en una Smart TV Hisense de 55 pulgadas 4K Ultra HD, que ha llamado la atención por su precio rebajado y prestaciones atractivas.

De acuerdo con información disponible en tienda, este tipo de modelos ha llegado a bajar hasta rondar los $6,500 a $6,900 pesos, cuando anteriormente superaban los $10,000 pesos, lo que implica ahorros de más de $3,600 pesos.

¿Qué tiene esta Smart TV Hisense que todos la quieren?

Más allá del precio, hay razones técnicas que explican por qué esta pantalla se está posicionando como una buena opción en el mercado.

Resolución 4K Ultra HD

La definición es cuatro veces superior al Full HD, lo que permite más detalle y nitidez.

Sistema Smart TV

Dependiendo del modelo, integra plataformas como VIDAA, Roku o Google TV, lo que permite acceder a apps como Netflix, YouTube o Disney+.

Tecnologías de imagen

Algunos modelos de la marca incorporan HDR10, Dolby Vision o incluso escalado con inteligencia artificial, mejorando colores, contraste y fluidez.

Conectividad completa

Entradas HDMI, USB y conexión WiFi.

Bodega Aurrera sorprende con descuento de $3709 en televisión LED de 55 pulgadas 4K Ultra HD

¿Por qué esta oferta es imperdible?

Con México como una de las sedes del Mundial 2026, la demanda de televisores está comenzando a crecer.

Las pantallas de 55 pulgadas se consideran de las más solicitadas al contar con el tamaño ideal para una experiencia completa y sin disparar el presupuesto.

Además, dentro del mercado actual, este tamaño suele moverse en rangos de entre $10,000 y $25,000 pesos, dependiendo de la marca y tecnología. Por eso, encontrar una opción por debajo de los 7 mil pesos se percibe como una oportunidad difícil de ignorar.

¿Vale la pena comprar esta Smart TV Hisense?

La respuesta depende del tipo de usuario.

Sí es buena opción si:

Buscas una pantalla grande a bajo costo

Quieres ver deportes, streaming y contenido casual

No necesitas tecnología premium como OLED o tasas de refresco ultra altas

No es ideal si:

Buscas experiencia de cine profesional

Eres gamer exigente con altas tasas de Hz

Prefieres marcas premium con paneles de gama alta

En resumen, esta Smart TV juega en la liga del “mucho por tu dinero”, no en la del lujo.