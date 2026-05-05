Denuncian filtración de datos personales de Pormotoras y Promoteres Culturales de la CDMX

Datos. Un esquema de datos personales.

La escritora y editora Isamar Ghinrlow Mendoza denunció una filtración de los datos de Promotoras y Promotores Culturales de la CDMX: desde sus redes sociales relató haber sido parte de un grupo de personas que recibieron un correo de cita laboral, en las instalaciones Secretaría de Cultura Ciudad de México, la cual resultó ser falsa.

“El día de ayer fui una de las tantas personas que recibió un correo electrónico con el siguiente asunto: “Notificación de aceptación. Promotoras y Promotores Culturales de la CDMX 2026” del área: “Dirección de Desarrollo Cultural”:dicdesarrollosecult@gmail.com y me desconcertó un poco, pero lo acepté como real porque efectivamente, me registré en esa convocatoria, pero en el año 2025 y en algún punto mencionaron que si tu perfil les llamaba la atención y no eras seleccionado, podrían reconsiderarlo para futuras ocasiones”, comienza su narración.

Entre la documentación que afianzó la credibilidad del correo, se incluyó una “carta de aceptación” membretada con el logo de la Secretaría de Cultura del gobierno de la CDMX, con la firma de la “Directora de Desarrollo Cultural Comunitario”, un aviso de privacidad e indicaciones con documentos a presentar el día lunes 4 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Cultura Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Total, decidí acudir porque sonaba lógico: documentos “oficiales” membretados, coincidían con los datos que registré hace tiempo en el formulario y efectivamente, ahí se encuentran las oficinas de dicha institución”, razonó la promotora cultural.

Tras alistar todos sus documentos en original, copias y en digital en la USB que solicitaron para asistir puntual a la cita, la escritora llegó a las oficinas junto con otros que también recibieron el correo.

“Aparece una trabajadora del área y nos dice a los presentes: “¡Ay, qué pena con ustedes!, pero esto es falso. Alguien se hizo pasar por nosotros, no reconocemos ese correo, no es oficial”. (Fin del comunicado)”.

“Obviamente todos nos vimos los unos a los otros preocupados y molestos, solicitamos una mejor explicación o mínimo que tomaran cartas en el asunto, pero la colaboradora solo insistió en su misma perorata”, continuó.

Además de cuestionar si la institución gubernamental no piensa en la seguridad de quienes aspiran a colaborar o trabajar con ellos -“¿Son conscientes de la situación que enfrenta el país? ¡Nuestros datos fueron expuestos y cayeron en manos de quién sabe quién! Y los datos de la institución también, ¿eso es cualquier cosa?”- Isamar Ghinrlow Mendoza señaló la paupérrima explicación y excusa, así como una falta de empatía total.

“No tomaron ni en cuenta que gastamos en pasajes, copias y más, que muchos nos trasladamos de extremo a extremo de la ciudad. Algunos hasta pedimos permiso en nuestros trabajos a lo tonto. Esas cosas no se hacen y ni siquiera publicaron un comunicado al ver la situación, es la hora en que no lo suben”, criticó por la tarde.

Por la noche, la Secretaría de Cultura de la CDMX, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria subió a sus “historias” en IG un breve comunicado:

“La información oficial sobre el Programa Social “Promotoras y Promotores Culturales Comunitarios de la Ciudad de México 2026” y cualquier asunto relacionado a él se envía exclusivamente a través de los correos electrónicos oficiales: programas.soc.comunitarios.secult@gmail.com y ddccsecultcdmx@gmail.com. Solicitamos hace caso omiso a cualquier información que provenga de otra dirección de correo electrónico”

Asimismo, reiteró que “cualquier comunicado institucional será publicado a través de la página oficial”.

Si bien la publicación de la imagen en FB se llenó de comentarios solicitando más información y un posicionamiento respecto de la filtración de datos de quienes han participado en convocatorias anteriores, no hubo respuestas por parte del equipo de comunicación.

DESINTERÉS INSTITUCIONAL

Al platicar con este diario, al día siguiente de los hechos, la autora de “Travesía Profética” y “El pórtico de Dignirth” actualiza que no ha recibido ninguna explicación, disculpa o indagación por parte de la Secretaría de Cultura de la CDMX.

“Sí nos gustaría algo más oficial, que convoquen a medios porque no fue cualquier cosa y que busquen al responsable, porque no solo nuestros datos se vieron expuestos, también los de ellos, como Secretaría de Cultura, eso puede ser peligrosísimo tanto para ellos como trabajadores y colaboradores, falsificar documentos es un delito federal”, expresa sobre la respuesta que esperaban los afectados por parte de las autoridades.

“Se supone que son servidores públicos, debería de haber más empatía, mínimo esperaba que se interesaran por la situación, nos preguntaran cómo recibieron el correo o quedarse con los documentos para analizarlos… que se mostrara más interés”, añade.

El año pasado, la escritora y promotora de la lectura aplicó a la convocatoria y recibió un correo de registro con un folio, pero nada más.

En el correo que recibió hace unos días le dieron un horario de 12pm a 4pm para llevar los documentos y solicitaron documentos oficiales tales que el INE, la síntesis curricular que subió a la convocatoria pasada, CURP, estado de cuenta bancaria, comprobante de domicilio y la misma carta de aceptación adjunta en el correo.

“Cabe destacar también que todos estos documentos los teníamos que llevar en físico, copia y copia digital en una USB. Lo que nos llama la atención es que nos hayan citado en las instalaciones de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y no en algún otro punto, como hacen cuando son estafas, en una dirección extraña a la institución que dicen ser”, elabora.

Así como ella, calcula que acudieron otras 15 personas a la dichosa cita y supone que el martes sucedería algo parecido, pues en el correo daba la opción de acudir cualquiera de los dos días.

Por otra parte, esta reportera buscó información sobre la situación con el equipo de comunicación de la Secretaría de Cultura de la CDMX y su titular, Ana Francis Mor, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.