Feria de la Barbacoa Xochimilco 2026: ¿hasta cuándo va a estar? Fechas, eventos y dirección en la CDMX

Feria de la Barbacoa 2026 La Feria de la Barbacoa llegará a Xochimilco este mayo de 2026, encuentro gastronómico que reunirá familias especializadas en este platillo, artesanías y actividades para vivir en compañía.

La barbacoa es el tipo de plato esencial en la gastronomía mexicana que siempre estará para aliviar los malestares de una noche pasada de copas o, en casos más sencillos pero no menos importantes, agregar el sabor necesario a una mañana de domingo familiar que mejora con el aroma de un cálido consomé, deliciosos tacos y un refresco frío.

Debido a la importancia de este platillo en la cotidianidad de la familia mexicana, se llevará a cabo una Feria de la Barbacoa en Xochimilco para conmemorar este singular alimento, un evento gastronómico que reunirá familias especializadas en preparar barbacoa, contando también con artesanías y actividades de convivencia.

Feria de la Barbacoa 2026: ¿cuándo y dónde será?

La feria gastronómica que ofrecerá a la barbacoa como su platillo central, se llevará a cabo el domingo 10 de mayo en la alcaldía Xochimilco, región de la Ciudad de México reconocida por sus canales, trajineras, chinampas y una amplia agenda de gastronomía ligada a ferias y festivales.

El evento se ubicará específicamente en Avenida de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama s/n, Potrero de San Bernardino, Xochimilco, 16030, a un costado de la Preparatoria no. 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A pesar de que la entrada no tiene costo, es recomendable llevar dinero en efectivo para el consumo de alimentos, bebidas o la compra de productos artesanales y plantas que se exhibirán en el festejo gastronómico.

Actividades que ofrece la Feria de la Barbacoa 2026

Xochimilco no fue una selección al azar para anfitrionar este evento que celebra la barbacoa, ya que muchas de las personas expositoras son maestros barbacoeros que han transmitido sus recetas de generación en generación y pretenden ofrecer una amplia gama de consomés, tacos suaves, dorados y mixiotes al público visitante.

Sin embargo, la organización de la feria no se limitará a los puestos de alimentos, ya que también contará con áreas de descanso y actividades culturales; algunas de ellas son:

Teatro del pueblo.

Granja didáctica.

Jaripeo infantil.

Caballos bailadores.

Artesanías y productos de la región.

Actividades de equinoterapia, disciplica terapéutica y de rehabilitación integral que utiliza el movimiento del caballo para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades físicas o cognitivas, incluyendo trastornos emocionales.

Las recomendaciones del evento indican llegar temprano para aprovechar las actividades de la feria, además de llevar ropa cómoda y calzado adecuado para enfrentar los tiempos de calor intenso que se viven en la Ciudad de México.

Esta Feria de la Barbacoa 2026 es la oportunidad perfecta para celebrar el Día de las Madres en compañía de la familia, permitiendo a los y las habitantes de la capital reconectar con nuestras raíces gastronómicas a la vez que apoyarían la economía local.