La canción de Taylor Swift para Toy Story 5 circula en redes sociales: ¿es la verdadera?

Taylor Swift x Toy Story 5 En redes sociales circula la supuesta filtración de la canción que la estrella de pop escribió para la película animada.

El jueves de la semana pasada se difundió en redes sociales una misteriosa cuenta regresiva que apareció —y fue retirada casi inmediatamente— en la página oficial de Taylor Swift, la estrella de pop más influyente del momento; las especulaciones recorrieron el internet ante la posibilidad de una nueva canción de la cantante estadounidense tras el éxito de su más reciente álbum, The Life of a Showgirl.

Sin embargo, la estética de nubes en un fondo celeste de la cuenta regresiva, similar a las icónicas paredes en Toy Story, sugirieron que Taylor Swift podría estar trabajando en el soundtrack de la quinta entrega de esta saga animada de Pixar.

¿Filtraron la canción de Taylor Swift para Toy Story 5?

A pesar de que la cuenta oficial de noticias sobre la estrella de pop, Taylor Nation, no ha realizado ningún comunicado respecto a la cuenta regresiva que apareció en el portal oficial de la artista ni se ha pronunciado ante los rumores de una canción para la película, algunas cuentas fanáticas de Swift han comenzado a difundir la posible colaboración en redes sociales.

Los videos que han recorrido la plataforma X, antes Twitter, fueron publicados por el perfil ‘TAYLA’, una cuenta dedicada al nuevo material de la cantante estadounidense.

🚨A SNIPPET OF TAYLOR SWIFT’S NEW SOUNDTRACK FOR TOY STORY 5 pic.twitter.com/oXoodER5O0 — TAYLA (@ponar15) May 5, 2026

“Un fragmento de la nueva canción de Taylor Swift para el soundtrack de Toy Story 5″, declara la cuenta fan, adjuntando un video adelanto de la película animada junto a un avance de la supuesta canción que Swift escribió para la franquicia de Pixar.

No obstante, las fanáticas y fanáticos más fieles de la cantante estadounidense han detectado la trampa del video, pues no se trata de una nueva canción para Toy Story 5, sino de una canción poco conocida en el amplio catálogo de la artista que lleva más de una década de trayectoria en la industria y su material antiguo puede engañar fácilmente al público fanático más reciente.

Canciones de Taylor Swift que circulan en redes como supuesto “soundtrack” para Toy Story 5

La compositora no es nueva en la creación de canciones originales para películas, ya que ha participado en grandes producciones como The Hunger Games y Fifty Shades of Gray (secuela), sin embargo, su participación en el soundtrack de Toy Story 5 permanece sin confirmar por parte de los canales oficiales, tanto de la película como de la cantante.

Ante la incertidumbre, cuentas “parodia” han aprovechado el momento para retar a los fanáticos y fanáticas de la cantante al difundir videos de la producción animada con un fragmento de canciones poco conocidas de Taylor Swift, engañando al público internauta.

Hasta ahora, las canciones utilizadas han sido:

Sweeter Than Fiction , escrita para la película One Chance .

, escrita para la película . Both Of Us, colaboración con el rapero estadounidense B.o.b.

La trampa de este tipo de cuentas parodia deja una importante lección: no creer en todo lo que el internet señala como verdad. Sin embargo, la emoción permanece y el público seguidor de Taylor Swift no pierde la fe en escuchar pronto una nueva canción.