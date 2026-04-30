¿Taylor Swift colabora con ‘Toy Story 5′? Misteriosa cuenta regresiva en su página oficial desata las teorías

Taylor Swift Una misteriosa cuenta regresiva fue vista en la página oficial de Taylor Swift, desapareciendo minutos después; las teorías de sus fans apuntan a una posible canción original para ‘Toy Story 5′.

Taylor Swift no es únicamente reconocida por su trayectoria musical, letras que relatan todos los matices de un rompimiento o los dorados del romance, explorando conceptos, vínculos de amistad, familia, rencor e identidad, etc., y tampoco es famosa sólo por su actual prometido y estrella de los Kansas City Chiefs, sino que dentro y fuera de su leal fanbase es catalogada como una artista de excelencia a la que le obsesionan los pequeños detalles de su trabajo.

Debido a ello, nada de lo que la estrella de pop haga pasa desapercibido, ya que sus acciones y palabras tienden a tener un significado oculto, lo que nos lleva a la misteriosa cuenta regresiva de 48 horas que apareció en su página oficial este jueves 30 de abril y desapareció minutos después, no sin antes ser notada por cientos de sus fans, evento sospechoso que ya ha dado la vuelta a millones en el mundo gracias a las redes sociales.

Las teorías, una constante tarea en la vida de las swifties más leales a la artista estadounidense, no se hicieron esperar tras este suceso, así que aquí te contaremos qué es lo que podría venir este mayo como siguiente paso en la actividad de una de las cantautoras más influyentes del momento.

¿Taylor Swift y ‘Toy Story 5′? Todos los detalles sobre la cuenta regresiva en su página oficial

De acuerdo con la imagen difundida por internautas en redes sociales, la cuenta regresiva misteriosa que apareció este jueves en The Official Website of Taylor Swift tendría la duración de 48 horas, lo que sugeriría el anuncio de una posible nueva canción —o una noticia de ese alcance— para el sábado 2 de mayo de 2026.

Sin embargo, no fue el único detalle que llamó la atención de los fanáticos y fanáticas de la artista, sino que resaltó la estética del fondo en la cuenta regresiva, pues el color celeste y las nubes caricaturizadas pusieron inmediatamente sobre la mesa la icónica Toy Story, saga de animación que pronto estrenará su quinta entrega en cines este año.

“Taylor Swift podría anunciar una canción original para Toy Story 5″, señaló la cuenta The Taylor Swift Updates en la red social X, antes Twitter, lo que despertó reacciones divididas entre las seguidoras y seguidores de la cantante estadounidense.

Por una parte, señalan la emoción de tener otra posible canción original de Taylor Swift en un proyecto, y que sería la primera melodía de la artista para un filme de animación, mientras que otros comentarios aseguran que “esa boda debe ser realmente costosa para estar haciendo una canción para Toy Story 5″.

¿Qué ha dicho Taylor Nation respecto a la cuenta regresiva en el website oficial de Swift?

La cuenta oficial de noticias sobre Taylor Swift, Taylor Nation, no ha realizado ningún comunicado respecto a la cuenta regresiva que apareció en el portal oficial de la artista.

Sin embargo, la última publicación que esta cuenta realizó, redactó: "Nombra una manera más glamurosa de escribir canciones", añadiendo un emoji de nubes que podrían referenciar el fondo de la imagen que se difundió en redes.

Name a more glamorous way to write song… ☁️ Watch the full @NYTmag interview honoring Taylor as one of the 30 Greatest Living American Songwriters at https://t.co/uxPRlBTnqo



Interview by: @joecoscarelli

🎥: Joshua Charow pic.twitter.com/s754TTxVkZ — Taylor Nation (@taylornation13) April 30, 2026

El video que acompaña la descripción es una entrevista de Taylor Swift para The New York Times Magazine, donde la cantante relata el momento en el que se inspiró para escribir Elizabeth Taylor, melodía basada en la vida de la icónica actriz de ojos violetas.

Canciones originales que Taylor Swift ha escrito para películas

De ser cierta la teoría de una posible canción de Taylor Swift para Toy Story 5, la melodía sería la primera que la cantante escribe para una película animada y se uniría onceava a la lista de canciones que Swift ha realizado para otros filmes.

Entre dichas canciones, se encuentran: