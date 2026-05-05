Martes de Frescura de Walmart: ofertas irresistibles en frutas, verduras y carnes para ahorrar hoy 5 de mayo 2026

Cada semana, Walmart lanza su ya famoso Martes de Frescura, un día en el que las frutas, verduras y proteínas llegan con descuentos por tiempo limitado, productos ideales para surtir la despensa sin que tiemble tu cartera.
Para este martes 5 de mayo de 2026, los precios pueden variar dependiendo de la sucursal, pero que en general ofrecen un ahorro notable.
Las mejores ofertas del Martes de Frescura hoy 5 de mayo
Frutas y verduras
- Mamey $45.90 kg
- Pera de anjou $49.00 kg
- Manzana granny $39.00 kg
- Manzana red $39.00 kg
- Limón agrío $40.00 kg
- Naranja $27.00 kg
- Mango ataulfo $44.00 kg
- Papaya maradol $42.90 kg
- Toronja $27.00 kg
- Zarzamora $49.00 kg
- Tomates naturesweet $49.00 kg
- Cebolla blanca $35.00 kg
- Zanahoria $18.00 kg
Proteínas
- Carne de res para asar $253.00 kg
- Pechuga sin piel $169.00 kg
- Milanesa de pechuga $179.00 kg
- Carne de res SuKarne $134.00 kg
- Pollo entero fresco $39.00 kg
- Chuleta de cerdo ahumada $132.00 kg
- Milanesa de cerdo $132.00 kg
- Pollo entero cortado $58.00 kg
- Fajitas de pechuga natural $149.00 kg
- Nuggets de pollo $59.00 por 500 gramos.
- Codillo de cerdo $77.00 por 600 gramos.
- Chuleta arriera de cerda $101.00 kg
- Pierna de cerdo $80.00 kg
Tips para sacarle todo el jugo a las ofertas
- Llega temprano
- Compara precios
- Planea tu menú semanal
- Prioriza lo de temporada
- Revisa etiquetas
El Martes de Frescura de Walmart este 5 de mayo 2026 se posiciona como una de las mejores oportunidades para ahorrar en alimentos básicos; ¡no dejes pasar la oportunidad de ahorrar!