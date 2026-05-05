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Walmart llega con precios que le dan un respiro al bolsillo: descubre qué productos están en oferta este martes y cómo aprovecharlos al máximo

Martes de Frescura de Walmart: ofertas irresistibles en frutas, verduras y carnes para ahorrar hoy 5 de mayo 2026

Por Areli Méndez C.
Martes de Frescura de Walmart: ofertas irresistibles en frutas, verduras y carnes para ahorrar hoy 5 de mayo 2026
Martes de Frescura de Walmart: ofertas irresistibles en frutas, verduras y carnes para ahorrar hoy 5 de mayo 2026

Cada semana, Walmart lanza su ya famoso Martes de Frescura, un día en el que las frutas, verduras y proteínas llegan con descuentos por tiempo limitado, productos ideales para surtir la despensa sin que tiemble tu cartera.

Para este martes 5 de mayo de 2026, los precios pueden variar dependiendo de la sucursal, pero que en general ofrecen un ahorro notable.

Las mejores ofertas del Martes de Frescura hoy 5 de mayo

Frutas y verduras

  • Mamey $45.90 kg
  • Pera de anjou $49.00 kg
  • Manzana granny $39.00 kg
  • Manzana red $39.00 kg
  • Limón agrío $40.00 kg
  • Naranja $27.00 kg
  • Mango ataulfo $44.00 kg
  • Papaya maradol $42.90 kg
  • Toronja $27.00 kg
  • Zarzamora $49.00 kg
  • Tomates naturesweet $49.00 kg
  • Cebolla blanca $35.00 kg
  • Zanahoria $18.00 kg

Proteínas

  • Carne de res para asar $253.00 kg
  • Pechuga sin piel $169.00 kg
  • Milanesa de pechuga $179.00 kg
  • Carne de res SuKarne $134.00 kg
  • Pollo entero fresco $39.00 kg
  • Chuleta de cerdo ahumada $132.00 kg
  • Milanesa de cerdo $132.00 kg
  • Pollo entero cortado $58.00 kg
  • Fajitas de pechuga natural $149.00 kg
  • Nuggets de pollo $59.00 por 500 gramos.
  • Codillo de cerdo $77.00 por 600 gramos.
  • Chuleta arriera de cerda $101.00 kg
  • Pierna de cerdo $80.00 kg

Tips para sacarle todo el jugo a las ofertas

  • Llega temprano
  • Compara precios
  • Planea tu menú semanal
  • Prioriza lo de temporada
  • Revisa etiquetas

El Martes de Frescura de Walmart este 5 de mayo 2026 se posiciona como una de las mejores oportunidades para ahorrar en alimentos básicos; ¡no dejes pasar la oportunidad de ahorrar!

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