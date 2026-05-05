Martes de Frescura de Walmart: ofertas irresistibles en frutas, verduras y carnes para ahorrar hoy 5 de mayo 2026

Cada semana, Walmart lanza su ya famoso Martes de Frescura, un día en el que las frutas, verduras y proteínas llegan con descuentos por tiempo limitado, productos ideales para surtir la despensa sin que tiemble tu cartera.

Para este martes 5 de mayo de 2026, los precios pueden variar dependiendo de la sucursal, pero que en general ofrecen un ahorro notable.

Las mejores ofertas del Martes de Frescura hoy 5 de mayo

Frutas y verduras

Mamey $45.90 kg

Pera de anjou $49.00 kg

Manzana granny $39.00 kg

Manzana red $39.00 kg

Limón agrío $40.00 kg

Naranja $27.00 kg

Mango ataulfo $44.00 kg

Papaya maradol $42.90 kg

Toronja $27.00 kg

Zarzamora $49.00 kg

Tomates naturesweet $49.00 kg

Cebolla blanca $35.00 kg

Zanahoria $18.00 kg

Proteínas

Carne de res para asar $253.00 kg

Pechuga sin piel $169.00 kg

Milanesa de pechuga $179.00 kg

Carne de res SuKarne $134.00 kg

Pollo entero fresco $39.00 kg

Chuleta de cerdo ahumada $132.00 kg

Milanesa de cerdo $132.00 kg

Pollo entero cortado $58.00 kg

Fajitas de pechuga natural $149.00 kg

Nuggets de pollo $59.00 por 500 gramos.

Codillo de cerdo $77.00 por 600 gramos.

Chuleta arriera de cerda $101.00 kg

Pierna de cerdo $80.00 kg

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El Martes de Frescura de Walmart este 5 de mayo 2026 se posiciona como una de las mejores oportunidades para ahorrar en alimentos básicos; ¡no dejes pasar la oportunidad de ahorrar!