Martes y Miércoles del Campo en Soriana HOY 5 y 6 de mayo 2026: estas son las mejores ofertas para ahorrar en tu despensa

La semana apenas arranca para quienes buscan estirar el dinero sin sacrificar calidad: el Martes y Miércoles del Campo en Soriana. Este 5 y 6 de mayo de 2026, la cadena vuelve a poner sobre la mesa descuentos que no puedes dejar pasar.

Aunque los precios pueden variar por sucursal, la dinámica se mantiene con productos frescos, de temporada y básicos con rebajas que valen la pena.

Las ofertas que dominan el Martes y Miércoles del Campo hoy

Frutas y verduras con precios bajos

Jitomate Saladet: $49.80 el kg

Aguacate Hass: $27.80 el kg

Plátano: $19.80 el kg

Pepino verde: $42.80 el kg

Sandía con semilla: $14.80 el kg

Calabaza italiana: $29.90 el kg

Pepino verde: $15.00 el kg

Papaya: $34.67 el kg

Proteínas en promoción

Milanesa de cerdo: $128.00 el kg

Molida de res 80/20: $134.00 el kg

Pechuga de pollo sin hueso: $94.90 el kg

Chuleta de lomo de cerdo ahumada: $138.90 el kg

Mojarra tilapia: $64.90 el kg

Tips para aprovechar al máximo el Martimiércoles

Ir al súper en estos días puede sentirse como una cacería… pero con estrategia: