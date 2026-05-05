Martes y Miércoles del Campo en Soriana HOY 5 y 6 de mayo 2026: estas son las mejores ofertas para ahorrar en tu despensa

La semana apenas arranca para quienes buscan estirar el dinero sin sacrificar calidad: el Martes y Miércoles del Campo en Soriana. Este 5 y 6 de mayo de 2026, la cadena vuelve a poner sobre la mesa descuentos que no puedes dejar pasar.
Aunque los precios pueden variar por sucursal, la dinámica se mantiene con productos frescos, de temporada y básicos con rebajas que valen la pena.
Las ofertas que dominan el Martes y Miércoles del Campo hoy
Frutas y verduras con precios bajos
- Jitomate Saladet: $49.80 el kg
- Aguacate Hass: $27.80 el kg
- Plátano: $19.80 el kg
- Pepino verde: $42.80 el kg
- Sandía con semilla: $14.80 el kg
- Calabaza italiana: $29.90 el kg
- Pepino verde: $15.00 el kg
- Papaya: $34.67 el kg
Proteínas en promoción
- Milanesa de cerdo: $128.00 el kg
- Molida de res 80/20: $134.00 el kg
- Pechuga de pollo sin hueso: $94.90 el kg
- Chuleta de lomo de cerdo ahumada: $138.90 el kg
- Mojarra tilapia: $64.90 el kg
Tips para aprovechar al máximo el Martimiércoles
Ir al súper en estos días puede sentirse como una cacería… pero con estrategia:
- Haz una lista previa con lo que necesitas
- Llega temprano
- Prioriza lo de temporada
- Revisa etiquetas
- Compara precios