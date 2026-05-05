‘The One Piece’: Netflix confirma fecha de estreno del remake realizado por WIT Studio

The One Piece La popular obra de Eiichirō Oda, ‘One Piece’, tendrá un remake animado por WIT Studio; el propósito de esta nueva versión es eliminar el relleno y ser más fiel al material original.

One Piece vuelve al centro de la conversación después de que Netflix confirmara la fecha de estreno del remake animado por WIT Studio, un nuevo proyecto en anime que tiene por objetivo adaptar con mayor fidelidad la historia original y eliminar el relleno, resultando en un material mucho más accesible para el público nuevo que busca acercarse a esta aventura de piratas, sueños y libertad.

A diferencia del anime original emitido en 1999 por Toei Animation, este remake será estacional (no semanal de forma continua), lo que permitirá episodios de mayor intensidad y una trama más directa.

¿Por qué el anime de One Piece tendrá un remake?

El manga de One Piece, creación de Eiichirō Oda, comenzó a publicarse el 22 de julio de 1997 en la revista Weekly Shōnen Jump, mientras que su adaptación a anime se emitió por primera vez en 1999, consolidándose como una de las historias del manga y anime más extensas y populares hasta la actualidad.

A pesar de que la obra de Oda despertó el interés de miles de nuevos y nuevas fans alrededor del mundo tras el éxito de una adaptación al live-action producida por Netflix en 2023, todavía existe público que se resiste a seguir la historia en anime debido al alto número de episodios que el producto animado contiene.

Debido a ello, Netflix colaboró con WIT Studio para la creación de un remake que elimine el “relleno” de la historia y se enfoque en un ritmo más directo que facilite la bienvenida al público fanático que se suma a la aventura en el mar.

‘The One Piece’ de WIT Studio: fecha de estreno y número de episodios

A través de sus canales oficiales en redes sociales, Netflix y el proyecto The One Piece confirmaron que la fecha de estreno del remake animado por WIT Studio será en febrero de 2027, probablemente previo al lanzamiento de la tercera temporada de la adaptación a live-action.

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#THEONEPIECE

Coming Exclusively to Netflix Worldwide &

Concept Art Revealed

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Season 1 adapts the first 50 chapters,

following Luffy up to meeting Sanji—

7 episodes, ~300 minutes, all at once. pic.twitter.com/hMjkJcjf5P — THE ONE PIECE (@theop_official) May 5, 2026

Con el objetivo de crear una versión de One Piece definitiva, más ágil y condensada para facilitar la entrada a nuevos espectadores y espectadoras, el proyecto realizado por Netflix y WIT Studio contará de una primera temporada de 7 episodios que adaptarán el arco ‘East Blue’, saga que cuenta con alrededor de 50 capítulos en el anime original.

Esta primera fase del remake seguirá a Luffy desde el comienzo de la historia hasta su encuentro con Sanji, el cocinero del restaurante flotante Baratie y quien posteriormente se unirá a la icónica tripulación de los Sombreros de Paja.

WIT Studio es un estudio de animaicón japonés aclamado por su trabajo en animes populares como Attack on Titan y Spy x Family, además de que la dirección estará a cargo de Masashi Koizuka, quien lidera un grupo de personas veteranas de la industria para entregar un producto “de vanguardia”, con una paleta de colores viva y enfoque contemporáneo.