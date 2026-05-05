Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: frutas y verduras desde $18 pesos por kilo hasta el 7 de mayo

El Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera ya está activo y viene cargado de descuentos y promociones vigentes hasta el 7 de mayo de 2026, con el fin de aligerar el impacto que genera la compra de la despensa en las familias mexicanas.

El Tianguis de Mamá Lucha es el momento semanal perfecto en Bodega Aurrera para disfrutar de las ofertas en frutas, verduras y proteínas en tienda física como en línea a reserva de las tiendas Express.

Las mejores ofertas del Tianguis de frutas y verduras

Frutas

Piña miel desde 20 pesos el kilo

Naranja a 25 pesos el kilo

Sandía desde 18 pesos el kilo

Manzana (varias presentaciones) desde 35 pesos

Pera Bosc en 35 pesos el kilo

Verduras

Jitomate desde 59 pesos el kilo

Cebolla blanca desde 22 pesos en malla

Papa blanca desde 30 pesos

Zanahoria desde 20 pesos el kilo

Lechuga romana alrededor de 22 pesos la pieza

Proteínas

Pierna con muslo por kilo a $35 pesos

Pollo entero con piel por klo a $36

Pechuga de pollo corte americano 1/2 kilo a $47

Milanesa de pollo fresco a $74 el medio kilo

Milanesa de pechuga de pollo fresca a $89 el medio kilo

Pechuga de pollo corte americano con hueso y sin piel 1/2 kilo a $84

Variedad de Bachoco prácticos de 500 gr a $48

Filete Tilapia a $60.00 el medio kilo

Camarón coctelero 1/2 kilo a $60

Chuleta ahumada 1/2 kilo a $65 pesos

Tips para sacarle todo el jugo al Tianguis de Bodega Aurrera

Ve con una lista bien pensada

Prioriza productos de temporada

Considera comprar en línea si quieres evitar filas

Revisa disponibilidad

Acude temprano a la tienda más cercana para lograr encontrar un buen surtido

El Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera sigue consolidándose como una de las opciones más prácticas para surtir la despensa sin que el ticket final te deje en la ruina.