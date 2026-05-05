Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: frutas y verduras desde $18 pesos por kilo hasta el 7 de mayo

El Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera ya está activo y viene cargado de descuentos y promociones vigentes hasta el 7 de mayo de 2026, con el fin de aligerar el impacto que genera la compra de la despensa en las familias mexicanas.
El Tianguis de Mamá Lucha es el momento semanal perfecto en Bodega Aurrera para disfrutar de las ofertas en frutas, verduras y proteínas en tienda física como en línea a reserva de las tiendas Express.
Las mejores ofertas del Tianguis de frutas y verduras
Frutas
- Piña miel desde 20 pesos el kilo
- Naranja a 25 pesos el kilo
- Sandía desde 18 pesos el kilo
- Manzana (varias presentaciones) desde 35 pesos
- Pera Bosc en 35 pesos el kilo
Verduras
- Jitomate desde 59 pesos el kilo
- Cebolla blanca desde 22 pesos en malla
- Papa blanca desde 30 pesos
- Zanahoria desde 20 pesos el kilo
- Lechuga romana alrededor de 22 pesos la pieza
Proteínas
- Pierna con muslo por kilo a $35 pesos
- Pollo entero con piel por klo a $36
- Pechuga de pollo corte americano 1/2 kilo a $47
- Milanesa de pollo fresco a $74 el medio kilo
- Milanesa de pechuga de pollo fresca a $89 el medio kilo
- Pechuga de pollo corte americano con hueso y sin piel 1/2 kilo a $84
- Variedad de Bachoco prácticos de 500 gr a $48
- Filete Tilapia a $60.00 el medio kilo
- Camarón coctelero 1/2 kilo a $60
- Chuleta ahumada 1/2 kilo a $65 pesos
Tips para sacarle todo el jugo al Tianguis de Bodega Aurrera
- Ve con una lista bien pensada
- Prioriza productos de temporada
- Considera comprar en línea si quieres evitar filas
- Revisa disponibilidad
- Acude temprano a la tienda más cercana para lograr encontrar un buen surtido
El Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera sigue consolidándose como una de las opciones más prácticas para surtir la despensa sin que el ticket final te deje en la ruina.