ARMY Japón se “molesta” con México: señalan que revelaron el hotel donde BTS se hospedará

El popular ‘albur’ latino desata malentendido ARMY acusa a fans mexicanas de revelar el hotel donde BTS se hospedará en la CDMX, pero todo se trata de un juego de palabras con doble sentido.

El mundialmente reconocido grupo de K-Pop, BTS, arribó a México este miércoles 6 de mayo para dar inicio a las presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros de su gira World Tour ‘Arirang’, lo que encendió la emoción de miles de fans que han ansiado el regreso de los siete populares artistas tras casi diez años sin pisar tierras mexicanas como agrupación.

La conmoción de ARMY México ha elevado el ruido en redes sociales respecto a la visita del grupo surcoreano, donde los y las fans comparten ediciones, mensajes de bienvenida... y memes; entre estos últimos, destacó la publicación de una ARMY mexicana que “informó” sobre el supuesto hotel y zona de hospedaje que los artistas usarían durante su tiempo en el país.

El público latino comprendió inmediatamente que el post se trataba de un juego de palabras con doble sentido, característico en la cultura mexicana, sin embargo, fans extranjeras —principalmente en Japón, Estados Unidos y Corea del Sur— se molestaron con el público mexicano al creer que habían revelado la ubicación real del grupo, lo que creó un enorme malentendido en las redes sociales.

Brecha cultural y lingüistica crea conflicto entre ARMY México y ARMY Japón

A través de la red social X, antes Twitter, una ARMY mexicana publicó la supuesta “ubicación” del hotel que BTS usaría para hospedarse en la Ciudad de México, información que se trató realmente de una broma que incluía el popular ‘albur’ mexicano, fácilmente comprendido por las personas nativas y demás público latinoamericano; por otra parte, ARMY en el extranjero... no se lo tomó bien.

Tras el estallido inesperado de la publicación, las fanáticas y fanáticos de BTS en regiones como Corea del Sur, Japón y Estados Unidos reclamaron a la cuenta que debía “respetar” la privacidad de la agrupación surcoreana y no revelar la ubicación de su hospedaje.

Ante el malentendido internacional, el Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu compartió un comunicado en el que explicó detalladamente en japonés la composición del albur mexicano para solucionar el conflicto causado por la brecha cultural y lingüistica entre los países.

🚨 世界中で大炎上中の「BTSのメキシコ宿泊先ホテル流出」ツイート、実はただの「メキシコ特有のドギツい下ネタ（言葉遊び）」だということをご存知ですか？🇲🇽… https://t.co/Elhyp4pb3M — Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu (@yakurefu) May 5, 2026

“Actualmente, los ARMY (fans) de varios países están furiosos gritando «¡No revelen la dirección de los ídolos!», pero tranquilícense. Esta dirección no existe en la realidad. Se trata de un «Albur (álbur = juego de palabras subido de tono altamente elaborado)» que aprovecha la conexión de sonidos en español", informó a través de su cuenta en X, desglosando el doble sentido de la publicación original para aliviar la preocupación extranjera.

La explicación del instituto tuvo el efecto deseado, ya que cuentas seguidoras de la agrupación surcoreana agradecieron la aclaración del malentendido e incluso reconocieron el ingenio mexicano para el juego de palabras con doble sentido, dejando atrás el conflicto inicial.

¿Cuál fue el albur mexicano que molestó a fans ARMY de Japón?

La publicación fue realizada por la cuenta @goldenbyjk_ en X, señalando que el grupo surcoreano llegó a México este miércoles 6 de mayo y se hospeda en el “Hotel Beato Carlo en la colonia Lomas Turbas”.

A pesar de que el chiste de doble sentido fue explicado por el instituto de lenguas, fans de Japón aún destacaron que el tono de la broma era “irrespetuosa” y “no podían aceptarla”, cuestionando si los chistes subidos de tono eran comunes en México.

"El uso de una tendencia global como BTS no se debe a malicia o ataques hacia los idols, sino que es un «entretenimiento lingüístico» típico latino, un poco negro y rebosante de humor“, aclaró el Intituto Yakurefu, expresando comprensión hacia la visión que pueda tener la cultura cortés de Japón ante las insinuaciones sutiles en doble sentido que podrían resultar ofensivas.