Miércoles de Plaza en La Comer HOY 6 de mayo 2026: frutas, verduras y descuentos que sí convienen

El Miércoles de Plaza en La Comer vuelve a hacer de las suyas y convierte el súper en un espacio para el ahorro. Este 6 de mayo de 2026, las ofertas en frutas, verduras y proteínas son el plato fuerte, con precios pensados para ayudarte a ahorrar.
Ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer hoy 6 de mayo 2026
Frutas y verduras en oferta hoy
- Apio a $32.90 el kilo
- Aguacate Hass a $59.90 el kilo
- Blueberry a $49.90 la pieza
- Brócoli a $39.90 el kilo
- Calabaza Italiana a $19.90 el kilo
- Cebolla blanca a $29.90 el kilo
- Chayote sin espinas a $34.90 el kilo
- Cilantro a $7.90 la pieza
- Ciruela Nubiana a $98.50 el kilo
- Elote blanco a $10.90 la pieza
- Guayaba a $45.90 el kilo
- Jícama a $29.90 el kilo
- Lechuga Romana a $24.90 la pieza
- Limón agrio con semilla a $36.90 el kilo
- Mamey a $39.90 el kilo
- Mango Ataúlfo a $34.90 el kilo
- Mango Paraíso a $39.90 el kilo
- Manzana Ambrosía a $39.90 el kilo
- Melón Chino a $16.90 el kilo
- Naranja Valencia a $19.90 el kilo
- Nopales a $24.90 el kilo
- Papaya Maradol a $34.90 el kilo
- Pepino a $16.90 el kilo
- Pera de Anjou a $59.90 el kilo
- Piña Miel a $24.90 el kilo
- Plátano Macho a $42.90 el kilo
- Plátano Tabasco a $24.90 el kilo
- Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
- Sandía Charleston a $9.90 el kilo
- Tomate verde sin cáscara a $19.90 el kilo
- Toronja Sangría a $29.90 el kilo
- Zanahoria a $21.90 el kilo
Carnes, pollo y pescados
- Espinazo de Cerdo a $136.70 el kilo
- Molida de Res Sirloin 95/5 a $249.70 el kilo
- Filete de Salmón a $399.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $258.00 el kilo
- Pechuga de Pavo extrafina Sabori Parma a $102.00 la pieza de 250 g
Tips para sacarle provecho a las ofertas de La Comer
Ir al súper en miércoles puede ser una gran oportunidad si sabes cómo mezclar tus promociones. Aquí algunas claves para hacer rendir cada peso:
- Llega temprano: los productos más frescos y surtidos vuelan
- Prioriza frutas y verduras de temporada
- Compara precios por kilo, no por pieza
- Planea tu menú semanal con base en las ofertas
El Miércoles de Plaza en La Comer no es solo una promoción, es la mejor oportunidad para quienes buscan estirar el gasto sin sacrificar calidad.