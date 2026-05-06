Miércoles de Plaza en La Comer HOY 6 de mayo 2026: frutas, verduras y descuentos que sí convienen

El Miércoles de Plaza en La Comer vuelve a hacer de las suyas y convierte el súper en un espacio para el ahorro. Este 6 de mayo de 2026, las ofertas en frutas, verduras y proteínas son el plato fuerte, con precios pensados para ayudarte a ahorrar.

Ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer hoy 6 de mayo 2026

Frutas y verduras en oferta hoy

Apio a $32.90 el kilo

a $32.90 el kilo Aguacate Hass a $59.90 el kilo

a $59.90 el kilo Blueberry a $49.90 la pieza

a $49.90 la pieza Brócoli a $39.90 el kilo

a $39.90 el kilo Calabaza Italiana a $19.90 el kilo

a $19.90 el kilo Cebolla blanca a $29.90 el kilo

a $29.90 el kilo Chayote sin espinas a $34.90 el kilo

a $34.90 el kilo Cilantro a $7.90 la pieza

a $7.90 la pieza Ciruela Nubiana a $98.50 el kilo

a $98.50 el kilo Elote blanco a $10.90 la pieza

a $10.90 la pieza Guayaba a $45.90 el kilo

a $45.90 el kilo Jícama a $29.90 el kilo

a $29.90 el kilo Lechuga Romana a $24.90 la pieza

a $24.90 la pieza Limón agrio con semilla a $36.90 el kilo

a $36.90 el kilo Mamey a $39.90 el kilo

a $39.90 el kilo Mango Ataúlfo a $34.90 el kilo

a $34.90 el kilo Mango Paraíso a $39.90 el kilo

a $39.90 el kilo Manzana Ambrosía a $39.90 el kilo

a $39.90 el kilo Melón Chino a $16.90 el kilo

a $16.90 el kilo Naranja Valencia a $19.90 el kilo

a $19.90 el kilo Nopales a $24.90 el kilo

a $24.90 el kilo Papaya Maradol a $34.90 el kilo

a $34.90 el kilo Pepino a $16.90 el kilo

a $16.90 el kilo Pera de Anjou a $59.90 el kilo

a $59.90 el kilo Piña Miel a $24.90 el kilo

a $24.90 el kilo Plátano Macho a $42.90 el kilo

a $42.90 el kilo Plátano Tabasco a $24.90 el kilo

a $24.90 el kilo Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

a $39.90 la pieza Sandía Charleston a $9.90 el kilo

a $9.90 el kilo Tomate verde sin cáscara a $19.90 el kilo

a $19.90 el kilo Toronja Sangría a $29.90 el kilo

a $29.90 el kilo Zanahoria a $21.90 el kilo

Carnes, pollo y pescados

Espinazo de Cerdo a $136.70 el kilo

a $136.70 el kilo Molida de Res Sirloin 95/5 a $249.70 el kilo

95/5 a $249.70 el kilo Filete de Salmón a $399.00 el kilo

a $399.00 el kilo Camarón chico sin cabeza a $258.00 el kilo

a $258.00 el kilo Pechuga de Pavo extrafina Sabori Parma a $102.00 la pieza de 250 g

Tips para sacarle provecho a las ofertas de La Comer

Ir al súper en miércoles puede ser una gran oportunidad si sabes cómo mezclar tus promociones. Aquí algunas claves para hacer rendir cada peso:

Llega temprano: los productos más frescos y surtidos vuelan

Prioriza frutas y verduras de temporada

Compara precios por kilo, no por pieza

Planea tu menú semanal con base en las ofertas

El Miércoles de Plaza en La Comer no es solo una promoción, es la mejor oportunidad para quienes buscan estirar el gasto sin sacrificar calidad.