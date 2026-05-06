Walmart lanza ofertas del 50% de descuento: los productos más buscados y la fecha límite para conseguir las promociones

Walmart vuelve a colocarse en el radar de los cazaofertas con una sorpresa: descuentos de hasta el 50% en productos clave del hogar.

¿Qué productos incluye la promoción del 50% en Walmart?

La cadena lanzó una serie de ofertas limitadas con rebajas de hasta el 50%, enfocadas principalmente en artículos del hogar y cocina, una categoría que suele dispararse en temporadas como el Día de las Madres.

Entre algunos de los muchos productos que están llamando la atención se encuentran:

Cilindros de gas LP

Baterías de cocina Tramontina

Colchon Matrimonial Deluxe 32cm EuroTop Memory Foam Hibrido

Juego de bloques de cuchillos de cocina Hecef 14 piezas acero inoxidable alto contenido de carbono 6 cuchillos para carne

Juego de Cuchillos de Cocina Hecef con Bloque Rosa 5 Piezas

Fecha límite de las promociones en Walmart

Las ofertas están disponibles solo hasta el martes 12 de mayo de 2026, lo que convierte esta campaña en una oportunidad fugaz para quienes saben cazar promociones.

En otras palabras: no es una oferta para luego, sino para actuar ahora y no dejar que los productos que necesitas se escapen.

Claves para aprovechar las ofertas de Walmart al máximo