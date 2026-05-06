Final de la serie The Boys estrenará en cines 4D: ¿Habrá funciones en Cinépolis y Cinemex?

The Boys en cines Prime Video llevará el gran final de su serie ‘The Boys’ a la pantalla grande; se proyectará en cines previo a su estreno global en streaming.

La popular serie satírica de súperheroes de Amazon Prime Video, The Boys, se acerca a su ansiada conclusión final este 2026, por lo que la empresa multinacional confirmó un estreno en cines del último episodio, previo al lanzamiento global en la plataforma de streaming.

El gran final llegará a la pantalla grande el martes 19 de mayo, tras siete años de emisión y un spin-off que se entrelaza a la trama de la serie original.

¿El último episodio de The Boys llegará a los cines de México?

La iniciativa de un estreno en salas de cine fue anunciada únicamente para Estados Unidos y, hasta el momento, no se ha realizado un anuncio oficial para las exhibidoras mexicanas.

Sin embargo, Latinoamérica cuenta con una enorme base de fans de la popular serie, manteniendo The Boys en los primeros lugares de visibilidad de la plataforma streaming, por lo que los seguidores y seguidoras se mantienen al tanto de una actualización en la información para unirse al festejo del gran final en cines.

Hasta que existe un anuncio oficial respecto a un posible estreno en pantalla grande, México sólo podrá ver el ansiado último episodio a través de la plataforma Prime Video, el cual se estrenará cerca de las 1:00 horas de la madrugada del miércoles 20 de mayo, horas después del lanzamiento en cines de Estados Unidos.

La exhibición del episodio llegará a todos los formatos de cine, incluyendo salas 4XD, por lo que el público fanático de México se mantiene a la expectativa de un anuncio de las principales cadenas de cines en el país, Cinépolis y Cinemex.

¿El universo The Boys continuará en Prime Video?

A pesar del enorme éxito que mantiene la quinta y última temporada de The Boys, el spin-off centrado en la vida de jóvenes súperheroes de la Universidad Godolkin, Gen V, fue cancelado hace unas semanas tras dos temporadas aclamadas por el público.

No obstante, teorías y filtraciones de la recta final en la serie original han sugerido que los personajes de Gen V encontrarán una conclusión en la trama original, lo que cerraría su participación en el universo de The Boys.

Aunque la historia satírica de todos los súperheroes no terminará en este episodio final, ya que Vought Rising está en producción, serie precuela de la historia original que explorará el ascenso de la corporación Vought y tendrá como protagonista a Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles.

Por otra parte, se realizará un spin-off versión mexicana, The Boys México, y pese a que todavía no se han realizado comunicados respecto a su fecha de estreno o trama principal, el público fanático incrementó su apoyo en el proyecto tras el éxito de La Oficina, producción de Prime Video y también remake de una serie extranjera.