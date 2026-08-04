Resultados Lotería Nacional 4 de agosto 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4023

Sorteo Mayor 4023 de la Lotería Nacional Este martes 4 de agosto se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 4023 de la Lotería Nacional reunió nuevamente a miles de participantes que siguieron la tradicional ceremonia con la expectativa de conocer los números ganadores y descubrir quién se llevó el premio mayor.

Como ocurre en cada edición, los niños gritones serán los encargados de anunciar los resultados. Los cachitos estuvieron dedicados al bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4023 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 4023 se transmitió en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, en donde los niños gritones anunciaron que el premio mayor se lo llevó el número 28640.

La grabación y resultados quedan disponibles para consultarlos en cualquier momento. A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

Números ganadores Sorteo Mayor 4 agosto Resultados Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4023 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4023 comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4023?

La edición 4023 puso en juego una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos. El premio principal alcanzó 21 millones de pesos para el billete completo, cantidad distribuida en tres series de siete millones de pesos cada una.

Quienes participaron con un solo cachito, cuyo costo fue de 30 pesos, pudieron aspirar a un premio máximo de 350 mil pesos. Además del premio mayor, el sorteo contempló 18 mil 760 premios y reintegros.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4023?

Los participantes pueden verificar los números ganadores del Sorteo Mayor 4023 en los expendios autorizados de la Lotería Nacional y mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial del organismo, donde es posible ingresar el número y la serie del billete para confirmar si obtuvo algún premio.

De igual forma, los listados oficiales se publican a través de los canales institucionales y las redes sociales de la Lotería Nacional, permitiendo consultar los resultados desde cualquier dispositivo con acceso a internet de manera rápida y confiable.