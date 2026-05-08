El OVNI en forma de estrella de ocho picos: así es el video que reveló Estados Unidos de una “nave” captada en en 2013

OVNI El Comando Central de los Estados Unidos reveló un fenómeno anómalo no idintificado; la figura captada en video se asemeja a una estrella de ocho puntas.

Este viernes 8 de mayo se dieron a conocer las imágenes de un presunto “OVNI” detectado por el Comando Central de los Estados Unidos; la grabación de video pertenece a un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2013.

La publicación de estos archivos históricos de fenómenos anómalos forma parte de un proceso de transparencia ordenado por el presidente Donald Trump, por lo que el Departamento de Guerra estadounidense reveló imágenes antes desconocidas, siendo el video del “OVNI” en forma de estrella uno de los más impactantes.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos revela video de OVNI observado en 2013

El reporte fue entregado a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, establecida en 2022 por el Departamento de Defensa estadounidense y encargada de investigar fenómenos anómalos no identificados (UAP) en el espacio aéreo, marítimo y terrestre.

La observación de este nuevo “OVNI” fue realizada a través de una grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2013, sin embargo, el informante no proporcionó ninguna descripción oral ni escrita de tal vigilancia.

De acuerdo con el comunicado que acompaña esta revelación, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos aclaró que se realizaron tachaduras para proteger la identidad de los testigos presenciales, la ubicación de instalaciones gubernamentales o información potencialmente sensible sobre emplazamientos militares no relacionados con UAP.

No obstante, aclaran que no se ha llevado a cabo “ninguna tachadura en los archivos publicados bajo la directiva del presidente Trump en lo que respecta a información sobre la naturaleza o existencia de cualquier encuentro reportado como fenómenos anómalos no identificados o fenómenos relacionados”.

¿Dónde puedo ver el OVNI en forma de estrella de ocho puntas?

El video del presunto OVNI revelado por Estados Unidos puede verse en su página oficial del Departamento de Guerra, además de que está disponible para su descarga.

Sin embargo, la institución aclara que este material anómalo se proporciona únicamente con fines informativos, por lo que las personas lectoras “no deben interpretarlo como un juicio analítico, una conclusión de investigación o una determinación fáctica con respecto a la validez, la naturaleza o la importancia del evento”.

La grabación tiene la duración de un minuto y 46 segundos, cuyas imágenes se desarrollan de la siguiente manera tiempo por tiempo:

00:10: El campo de visión del sensor se reduce para hacer zoom en el área de contraste.

El campo de visión del sensor se reduce para hacer zoom en el área de contraste. 00:11-00:29: El área de contraste se mueve dentro del campo de visión del sensor, seguida de un rastro visible.

El área de contraste se mueve dentro del campo de visión del sensor, seguida de un rastro visible. 00:30: El área de contraste sale del campo de visión del sensor en la parte inferior derecha de la pantalla.

El área de contraste sale del campo de visión del sensor en la parte inferior derecha de la pantalla. 00:35-01:44: Después de un corte aparente, el área de contraste generalmente permanece dentro del campo de visión del sensor antes de salir del encuadre desde el cuarto superior izquierdo de la pantalla.

La imagen que destaca en el video capturado es el área de contraste que se asemeja a una estrella de ocho puntas con brazos de longitud alterna, lo que ha despertado las especulaciones en redes sociales respecto a que se trate de una nave exterior.

A su vez, la grabación ha causado gran impacto por coincidir con el año en el que la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower, en la década de 1950.

Esta base militar fue creada para realizar pruebas del avión espía U-2, no obstante, personas que persiguen pruebas de vida extraterrestre han especulado una relación de la instalación con un presunto ocultamiento de evidencia.