Torres Brandy y Sylvestre elevan la experiencia gastronómica con coctelería en el “Art of Pairing”

Maridaje con Torres Brandy Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Durante años, el brandy fue visto como una bebida clásica reservada para sobremesas elegantes, reuniones formales o tragos tradicionales. Sin embargo, la nueva generación de mixólogos y amantes de la gastronomía está transformando completamente esa percepción.

Hoy, el brandy vive un renacimiento dentro de la coctelería premium gracias a propuestas creativas, maridajes sofisticados y experiencias sensoriales que mezclan sabor, aroma y alta cocina. Prueba de ello, fue la experiencia “Art of Pairing by Sylvestre” que vivimos con Torres Brandy y el restaurante Sylvestre, ubicado en Polanco.

Y es que, cada vez más bares, restaurantes y especialistas en mixología están apostando por cocteles con brandy capaces de elevar cualquier comida o experiencia gastronómica. El objetivo ya no es únicamente beber, sino construir momentos alrededor del sabor, el ritual y la experiencia completa.

Maridaje con Torres Brandy Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Sylvestre + Torres Brandy: Una combinación fuera de serie

La experiencia gastronómica en Sylvestre se convirtió en un recorrido sensorial donde la alta cocina y la mixología premium encontraron un punto de equilibrio a través de distintos maridajes diseñados especialmente para resaltar las notas del brandy dentro de la gastronomía contemporánea.

Durante la velada, cada coctel fue pensado para acompañar momentos específicos del menú, demostrando cómo el brandy puede dialogar con sabores intensos, ingredientes frescos y técnicas sofisticadas de cocina.

Maridaje con Torres Brandy Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Uno de los maridajes más comentados de esta experiencia fue la combinación de cocteles con notas cítricas y especiadas junto a cortes de carne y platillos con perfiles ahumados que inició con un jugo de carne, donde el brandy aportó profundidad aromática y un balance elegante en boca. La experiencia también incluyó mezclas con soberes más intensos como el aguachile de filete sellado que fue acompañado con un coctel Alta Luz Mango Spicy de Torres Alta Luz.

Otro de los momentos clave fue el maridaje con el plato fuerte. Aquí hubo dos opciones a elegir: róbalo a la mantequilla acompañado de ensalada y lomo de res a la parrilla con tuétano de res al carbón. Para contrastar el sabor el brandy elegido de la marca fue Sidecar, hecho a base de Torres 15, Magdala Licor, jugo de limón y cáscara de naranja. La combinación resultó en una increíble explosión de sabores en el paladar.

Finalmente, la cereza del pastel fue el momento del postre, elegido estratégicamente para enzulsar los sentidos. Se trato de unos Churros de Barrio maridados con un coctel denominado Cacao Metropolitan elaborado con Torres 15, Casals Vermouth, solución salina y licor de cacao y un shot de café.

La propuesta presentada en Sylvestre buscó demostrar que la mixología actual ya no funciona únicamente como complemento, sino como parte esencial de la narrativa gastronómica. Cada bebida fue construida para interactuar directamente con los sabores del menú y generar una experiencia inmersiva donde aromas, texturas y contrastes trabajaran en conjunto.

Maridaje con Torres Brandy Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Además del componente gastronómico, el evento destacó el crecimiento de la cultura de los spirits premium en México, donde consumidores y especialistas buscan experiencias cada vez más sofisticadas, sensoriales y enfocadas en el detalle. La combinación entre cocina contemporánea, coctelería de autor y brandy premium reflejó la evolución que actualmente vive la industria de hospitalidad y mixología en el país.

La experiencia gastronómica ahora también se bebe

La alta cocina y la mixología premium viven actualmente una conexión mucho más estrecha. Restaurantes, bares de autor y espacios gastronómicos han comenzado a construir menús donde los cocteles forman parte esencial de la narrativa culinaria.

Embajador Global de Torres Masters Distillers, Cristónal Cofré Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

En este contexto, el brandy se ha convertido en una pieza clave porque aporta profundidad aromática y sofisticación sin perder versatilidad. Así lo piensa el Embajador Global de Torres Masters Distillers, Cristónal Cofré, quien, en entrevista, señaló que un buen baridaje con brandy puede:

potenciar sabores

equilibrar grasas

intensificar aromas

refrescar el paladar

transformar la percepción del platillo

Por ello, cada vez más experiencias gastronómicas incluyen coctelería especializada como parte central del menú. En este caso, con Brandy Torres.

Maridaje con Torres Brandy Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

México y el auge de la mixología premium

México se ha consolidado como uno de los países más importantes para la mixología contemporánea. La aparición de bares reconocidos internacionalmente y el crecimiento de consumidores interesados en destilados premium han impulsado una nueva cultura alrededor de los cocteles.

Maridaje con Torres Brandy Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Actualmente, los consumidores buscan mucho más que una bebida alcohólica, buscan experiencias sensoriales, ingredientes premium, storytelling, maridajes, exclusividad, estética visual, etc. Y, sin duda, todos eso lo tuvimos con Brandy Torres y Sylvestre en el “Art of Pairing by Sylvestre”.

La nueva generación ya no solo busca beber un coctel; quiere vivirlo, fotografiarlo y convertirlo en parte de una experiencia memorable.