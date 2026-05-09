Torres Society: la nueva comunidad que busca transformar la cultura de los spirits en México

Torres Society Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

La industria de las bebidas espirituosas en México vive uno de sus momentos más dinámicos. Nuevos bares, mixólogos, experiencias premium y consumidores cada vez más interesados en la cultura del destilado están impulsando una evolución que ya no gira únicamente alrededor del consumo, sino también del conocimiento, la profesionalización y la creación de comunidad.

En medio de este panorama nació Torres Society, una iniciativa impulsada por Torres Brandy que busca reunir a profesionales, bartenders, sommeliers, embajadores de marca y líderes de opinión en torno al aprendizaje y la especialización dentro del mundo de los spirits.

La primera edición de esta sociedad privada se realizó recientemente en México, específicamente en las inmedicaciones de Xochimilco, donde los asistentes pudieron disfrutar de una comida maridaje con coctelería hecha a partir de las ediciones de Torres Brandy.

Torres Society Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Asimismo, tuvieron la oportunidad de conocer un poco más del proyecto de Arca Tierra, cuyo enfoque en la sustentabilidad reveló la gran responsabilidad social que caracteriza a esta formidable organización.

Torres Society Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Además, este evento llamó la atención por su enfoque distinto al de otras capacitaciones tradicionales de la industria: aquí la apuesta no es solo aprender sobre destilados, sino construir prestigio, networking y sentido de pertenencia dentro del sector.

Torres Society Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Una nueva forma de entender la capacitación en la industria de los spirits

Durante años, buena parte de la formación dentro de la industria de bebidas alcohólicas se ha concentrado en cursos técnicos, certificaciones o entrenamientos comerciales. Sin embargo, Torres Society busca romper con ese formato apostando por experiencias más exclusivas y especializadas.

Cabe señalar que la iniciativa nace como una “sociedad privada de conocimiento” enfocada en elevar el estándar de la cultura del destilado en México y fortalecer la profesionalización del sector.

La comunidad está dirigida a perfiles clave de la industria como:

Bartenders

Sommeliers

Compradores especializados

Embajadores de marca

Mixólogos

Líderes de opinión

Profesionales de hospitalidad

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el modelo de acceso limitado. La membresía funciona únicamente mediante invitación o nominación, buscando mantener un nivel alto de especialización y networking entre los participantes.

Torres Society Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

El crecimiento de la cultura del destilado en México

México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la industria premium de spirits en América Latina. El auge de la coctelería de autor, el crecimiento de bares especializados y el interés por bebidas premium han cambiado la forma en la que nuevas generaciones consumen destilados.

Actualmente, categorías como whisky, gin, tequila, mezcal, ron y brandy están viviendo una transformación donde el consumidor busca conocer procesos, notas de cata, métodos de destilación y experiencias alrededor de cada etiqueta.

En este contexto, marcas como Torres Brandy han comenzado a impulsar proyectos más cercanos a la educación y al posicionamiento cultural de sus productos.

La firma española, fundada en 1928, mantiene presencia internacional con etiquetas como Torres 5, Torres 10, Torres 15 y Torres 20, reconocidas dentro del segmento premium de brandy.

Exclusividad, ritual y comunidad

Uno de los elementos más distintivos de Torres Society es la creación de rituales de pertenencia para sus integrantes. Según la información difundida, cada miembro recibe insignias personalizadas y un número de membresía que lo acredita oficialmente dentro de la sociedad.

La intención detrás de este modelo es generar un ecosistema donde el aprendizaje también funcione como una herramienta de reconocimiento profesional dentro de la industria.

Torres Society Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Además de sesiones de capacitación, la comunidad contempla:

Experiencias privadas

Catas especializadas

Acceso exclusivo a conocimiento curado

Networking de alto nivel

Activaciones premium

Formación continua

Especialistas del sector consideran que este tipo de iniciativas reflejan la evolución de la industria de hospitalidad y bebidas premium en México, donde cada vez existe mayor interés por construir comunidades profesionales alrededor de la experiencia y el conocimiento.

Torres Society Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

El reto de profesionalizar una industria cada vez más competitiva

La industria de los spirits atraviesa actualmente una etapa de alta competencia. Nuevas marcas llegan constantemente al mercado y los consumidores son cada vez más exigentes respecto a calidad, experiencia y autenticidad.

Por ello, plataformas como Torres Society buscan diferenciarse apostando por la formación y el posicionamiento cultural, algo que en otras industrias premium ya ocurre desde hace varios años.

Torres Society Foto: Cortesía (MANU RENTERIA)

Además, el crecimiento de la coctelería contemporánea y la exposición internacional de bares mexicanos han convertido a México en un punto estratégico para las grandes marcas globales de destilados.

La apuesta ahora no solo está en vender una botella, sino en crear experiencias, comunidades y vínculos emocionales alrededor de las marcas.