Sorteo Magno del Día de las Madres 2026 rompe récord de ventas en la última década

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El Sorteo Magno número 391 de la Lotería Nacional, celebrado en honor al Día de las Madres, alcanzó una cifra histórica de más de 157 millones de pesos en ventas, la más alta registrada en los últimos diez años. Este monto representa un incremento del 10.6% respecto al promedio de ventas de los sorteos alusivos a esta fecha, equivalente a 15.1 millones de pesos adicionales.

La noche del domingo 10 de mayo, desde el Teatro de la Lotería Nacional y con la tradicional participación de las y los Niños Gritones, se repartió una bolsa de 236 millones de pesos en premios.

El Premio Mayor de 78 millones de pesos correspondió al billete No. 44404, cuya primera y segunda serie se vendieron en Aguascalientes, Aguascalientes, y la tercera en Puebla, Puebla. El segundo premio de 7 millones 500 mil pesos fue para el billete No. 23362, con distribución en la Ciudad de México y en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

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Los reintegros correspondieron a los números 4 y 2.

Este sorteo, tradición que acompaña una de las celebraciones más entrañables para las familias mexicanas, reafirma el reconocimiento de la Lotería Nacional al amor incondicional, entrega y fortaleza de las madres en cada etapa de la vida.

La edición 2026 del Sorteo Magno confirma la vigencia de esta tradición como un símbolo cultural y social, que además de repartir premios, fortalece el vínculo de la Lotería Nacional con la ciudadanía al rendir homenaje a las madres mexicanas, destacando su papel esencial en la construcción de comunidad y en el desarrollo del país.

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