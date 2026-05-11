¿También te pasó? Fans denuncian y estallan por estampas mal cortadas del Álbum Panini del Mundial 2026

Álbum Panini Mundial 2026 En redes sociales estalla la indignación contra coleccionables mal cortados del Álbum Panini Mundial 2026; reportan estampas que no encajan en el espacio correspondiente y cortes desiguales.

Contrario al furor que el álbum Panini del Mundial 2026 encendió tras su lanzamiento el pasado 30 de abril, la indignación se ha desatado en redes sociales al reportar diversas estampas mal cortadas; algunas de ellas no encajan en el espacio correspondiente del coleccionable, mientras que otras presentan cortes más llamativos.

La edición Panini del álbum de este torneo documenta la competencia de futbol más grande de la historia hasta el momento, incluyendo 48 selecciones y 980 estampillas en total, lo que resulta en un coleccionable más voluminoso.

Reportan estampas mal cortadas del álbum Panini Mundial 2026

El icónico álbum Panini del Mundial FIFA es un fenómeno y tradición global cuyo objetivo consiste en conectar generaciones y culturas de aficionados, a la vez que marca el inicio de la fiesta futbolista mñas grande del mundo.

Sin embargo, esta tradición del torneo se ha visto empeñada por un problema específico que ha sido reportado múltiples ocasiones a través de las redes sociales: estampas mal cortadas.

De acuerdo con usuarios y usuarias de X, antes Twitter, estampillas con cortes desiguales y que no encajan en el espacio correspondiente del álbum han salido en diversos de los sobres a la venta, cuyo costo para esta edición 2026 es de $25 pesos, incluyendo siete figuras cada uno.

todas mal cortadas me salieron las estampas y el sobre abierto en la caja ajajsjsjaa @PaniniAmerica pic.twitter.com/RsgAZmKrph — Xavi M.🤟🏼🥶 (@xavimm_04) May 9, 2026

"Chicos lo mal calibrada que está la máquina que usó Panini para cortar las figuritas", reportó una internauta de Argentina, compartiendo que, de cuatro sobres que compró, ninguna de las estampas quedó alineada en su respectivo espacio.

En respuesta al tweet y a otras publicaciones con el mismo problema, usuarios y usuarias de la red social compartieron sus propias experiencias e imágenes de estampillas mal cortadas, o cuya alineación no coincide con los cuadros correspondientes; esta situación desató la indignación al tratarse de un álbum y sobres de mayor costo.

Me ilusione con que era el escudo de uruguay y @PaniniArg me lo paga con un error de impresión!!!! que hacemos? pic.twitter.com/tqvA64RPMj — juanpolo (@juanpolo7l) May 8, 2026

Aunque los casos en los que la estampilla es desigual a los límites del espacio asignado predominan, varias personas en redes sociales compartieron imágenes de coleccionables cortados completamente en los bordes, ya sea laterales, inferiores o superiores, lo que provocó el reclamo a la empresa.

¿Puedo pedir reembolso en Panini si mi sobre del álbum Mundial 2026 sale dañado?

En el caso de Panini, los reembolsos o devoluciones aplican principalmente a compras online no deseadas, con un plazo de 7 días naturales tras recibir el producto de la editorial italiana.

Sin embargo, para reportar problemas con estampas faltantes o dañadas, la empresa solicita la comunicación a través del Formulario de Contacto o vía telefónica (+34 972 75 74 11), donde podrás obtener información del producto y los pasos a seguir en caso de solicitar el reembolso.