El fin de los celulares: Mark Zuckerberg predice que “En 2030 muchos usarán lentes inteligentes para todo”

Mark Zuckerberg lanza predicción sobre el fin de los celulare Su apuesta está en las gafas inteligentes de realidad aumentada, capaces de mostrar información, traducir conversaciones y hasta reemplazar pantallas tradicionales.

Los teléfonos celulares, como se conocen actualmente, podrían comenzar a desaparecer de la rutina diaria antes de que termine esta década.

Esa es la visión de Mark Zuckerberg, quien aseguró que para 2030 muchas personas dejarán de depender de los smartphones y migrarán hacia gafas inteligentes de realidad aumentada.

El fundador de Facebook y director ejecutivo de Meta considera que los celulares ya alcanzaron un límite en su evolución tecnológica y que, además, generan problemas como distracciones constantes y aislamiento en las interacciones cara a cara.

Lentes inteligentes: la gran apuesta de Meta con Ray-Ban

La propuesta de Zuckerberg gira alrededor de las nuevos lentes inteligentes desarrolladas por Meta junto con Ray-Ban, especialmente el modelo Meta Ray-Ban Display, presentado como uno de los dispositivos más avanzados en realidad aumentada.

Estas gafas integran una pantalla monocular de alta resolución que solo puede ver el usuario. A través de ella se pueden revisar notificaciones, navegar por internet, visualizar subtítulos o traducir conversaciones en tiempo real sin sacar el teléfono del bolsillo.

Además, el sistema puede controlarse mediante comandos de voz, movimientos de manos o un accesorio llamado Neural Band, capaz de interpretar impulsos musculares para interactuar con la interfaz.

“Dentro de 10 años muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo”, afirmó Zuckerberg.

¿Cómo funcionarían los lentes que propone Mark Zuckerberg?

Actualmente, las gafas inteligentes ya permiten realizar llamadas, escuchar música, grabar video, tomar fotografías e interactuar con asistentes de inteligencia artificial como Meta AI.

Uno de los puntos más destacados por Zuckerberg es la posibilidad de proyectar pantallas virtuales en cualquier lugar, algo que permitiría trabajar con monitores holográficos sin necesidad de dispositivos físicos.

También habló de experiencias inmersivas con objetos tridimensionales, videojuegos y aplicaciones de realidad aumentada integradas directamente en el entorno cotidiano.

Para el empresario, este tipo de dispositivos representan “el formato ideal para la superinteligencia personal”, ya que pueden acompañar al usuario durante todo el día viendo, escuchando y ofreciendo información en tiempo real.

## Los celulares no desaparecerían de inmediato

Aunque Zuckerberg plantea que el cambio podría consolidarse alrededor de 2030, expertos consideran que la transición será gradual y que ambos dispositivos convivirán durante varios años.

Por ahora, los smartphones siguen teniendo mayor capacidad de procesamiento y continúan siendo esenciales para tareas complejas como edición de video, videojuegos avanzados o trabajo profesional.

En contraste, las gafas inteligentes todavía funcionan como un complemento del celular y dependen de él para algunas funciones.