Disney+ confirma ‘Camp Rock 3’: fecha de estreno, elenco y todo lo que se sabe

Camp Rock 3 La icónica película protagonizada por los Jonas Brothers y Demi Lovato volverá con una tercera entrega en Disney+ este 2026.

A inicios de los 2000, las películas de música, romance y amistad para adolescentes producidas por Disney dominaron las pantallas chicas de millones de hogares, aunque pocas de ellas se volvieron fenómenos globales como lo hicieron High School Musical o Camp Rock, icónicas por introducir la música como narrativa central de la historia.

Más de quince años después, la fiebre de la nostalgia llegó también a las puertas de una de estas películas, ya que Disney+ confirmó que el estreno de Camp Rock 3 será este 2026 a través del servicio de streaming, contando con el regreso de la banda Jonas Brothers en sus papeles originales.

Camp Rock 3: ¿Demi Lovato y los Jonas Brothers estarán en el reparto?

La historia de un prestigioso campamento de verano musical al que suelen inscribirse hijos de artistas famosos, originalmente protagonizada por Demi Lovato y Joe Jonas, volverá al catálogo de Disney con una tercera parte que ha despertado la emoción de los fans más nostálgicos.

No obstante, a pesar de que el público deseaba ver lo que fue de Mitchie Torres y Shane Grey, los papeles que ambos cantantes interpretaron más de una década atrás, Demi Lovato no volverá a Camp Rock 3 como actriz o parte de la nueva historia, sin embargo, es parte del proyecto como productora ejecutiva y se rumora un posible cameo de su icónico personaje.

Por otra parte, Joe Jonas y sus hermanos, Nick y Kevin, volverán como los hermanos Grey, quienes viajan al prestigioso campamento tras perder a su telonero en una importante gira de reencuentro, con el objetivo de encontrar un reemplazo entre los nuevos talentos que ofrece el programa musical.

El nuevo elenco de Camp Rock 3

La batalla brutal que se desatará tras la llegada de Connect 3, la banda de los hermanos Grey, estará protagonizada por nuevos campistas que aportarán a la historia rivalidades intensas, alienzas inesperadas, romances de verano y la inevitable perseverancia de perseguir el sueño de la fama.

Entre los nuevos rostros, se encuentran:

Liamani Segura (conocida por su participación en High School Musical: The Musical: The Series ).

(conocida por su participación en ). Malachi Barton ( Zombies 4 ).

( ). Lumi Pollac .

. Hudson Stone .

. Casey Trotter .

. Brooklynn Pitts .

. Ava Jean .

. Sherry Cola.

Siguiendo la línea original de las primeras entregas, esta tercera parte de Camp Rock promete una revolución musical que celebrará las nuevas tendencias a la vez que abrazará la nostalgia de uno de los éxitos más grandes de Disney.

¿Cuándo se estrena Camp Rock 3 en Disney+?

La esperada película tendrá su estreno a través de la plataforma de streaming Disney+ durante el mes de agosto, según lo anunció la cuenta oficial de la compañía en redes sociales.

Ready to rock. #CampRock3 premieres this August on Disney+ and Disney Channel. pic.twitter.com/4CwiwG2Yng — Disney+ (@DisneyPlus) May 12, 2026

Para esta tercera parte, la dirección estará a cargo de Verónica Rodríguez, mientras que el guión será responsabilidad de Eydie Faye y, en cuanto a la creación de la correografía, Jamal Sims liderará. Estos tres pilares serán la clave para revivir la magia de Camp Rock en el esperado regreso.