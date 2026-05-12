El luchador Cuatrero es sentenciado por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer: ¿Cuántos años pasará en la cárcel?

El luchador Cuatrero es sentenciado por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer El luchador Cuatrero recibió una condena de casi 13 años tras ser declarado culpable en el caso de violencia contra Stephanie Vaquer (@cuatrero_reyes y @stephanie.vaquer)

El luchador Cuatrero fue sentenciado por intento de feminicidio contra la también luchadora Stephanie Vaquer, recibiendo una condena de casi 13 años.

Tras haber permanecido dos años en prisión preventiva y ser liberado en marzo de 2025, este martes 12 de mayo, las autoridades judiciales de la Ciudad de México dictaron sentencia contra Rogelio Reyes “El Cuatrero” por los delitos de intento de feminicidio y violencia familiar.

Sentencia a Cuatrero: ¿Cuántos años de prisión recibió por tentativa de feminicidio?

El hijo del luchador “Cien Caras”, Rogelio Reyes “El Cuatrero”, fue sentenciado este martes a 12 años y 8 meses en prisión tras ser declarado culpable de los delitos de intento de feminicidio y violencia familiar contra Stephanie Vaquer, su entonces pareja.

A pesar de que se dio a conocer su condena recientemente, desde el pasado 5 de mayo, en una audiencia, un juez ya lo había declarado culpable por los delitos antes mencionados.

Los detalles del caso contra El Cuatrero

En marzo de 2023, la luchadora profesional chilena Stephanie Vaquer hizo pública una denuncia contra Rogelio Reyes “El Cuatrero”, su entonces pareja, por intento de feminicidio y violencia familiar.

Junto a su denuncia, la luchadora de la WWE difundió una fotografía de ella en donde se observaban lesiones ocasionadas por “El Cuatrero” después de que la estrangulara.

Tras la denuncia y al ser vinculado a proceso, Rogelio Reyes “El Cuatrero” fue detenido en Aguascalientes ese mismo año. Desde entonces permaneció en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente hasta marzo de 2025, cuando obtuvo un amparo para continuar su proceso judicial en libertad.

Desde entonces, el hijo de “Cien Caras” había continuado con sus actividades como luchador de manera independiente, mientras los cargos contra él continuaban.

Sin embargo, fue hasta el 5 de mayo que fue declarado culpable por los cargos de intento de feminicidio y violencia familiar, mientras que este 12 de mayo recibió su condena de 12 años y 8 meses en prisión.

¿Cuatrero podrá salir antes de prisión?

A pesar de haber recibido 12 años y 8 meses en prisión, Rogelio Reyes “El Cuatrero” únicamente permanecerá en la cárcel 10 años y 8 meses, pues se tomarán a cuenta los 2 años que pasó en prisión preventiva.

Asimismo, la defensa de “El Cuatrero” podría buscar reducir su condena por buena conducta, por lo que el luchador podría pasar únicamente 5 años en prisión. Sin embargo, para que esto suceda, “El Cuatrero” tendría que cumplir con ciertos requisitos.

Ante esta situación, tanto Rogelio Reyes “El Cuatrero” como Stephanie Vaquer no se han pronunciado al respecto.