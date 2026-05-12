Exatlón México, Duelo de Eliminación: ¿Quién sale eliminado hoy, 12 de mayo? Con dos hombres y dos mujeres en riesgo, conoce quién sale hoy de Exatlón (Exatlón México)

Con la Gran Final cada vez más cerca, esta noche un participante hombre y una mujer se tendrán que despedir de la competencia; conoce quién sale hoy de Exatlón.

Después de que Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Alexis Vargas y Adrián Leo se instalaran como los semifinalistas de Exatlón al ganar el Blindaje, esta noche Humberto Noriega, Mario Osuna, Katia Gallegos y Paulette Gallardo competirán entre sí para continuar en el reality.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién sale de Exatlón México hoy, 12 de mayo.

¿Quién sale de Exatlón México hoy, martes 12 de mayo?

Después de una contienda reñida durante la competencia por el Blindaje, hoy se definen quiénes son los últimos semifinalistas de Exatlón.

En cada uno de los duelos, un participante tendrá que dejar el reality y, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, los eliminados de hoy de Exatlón México 2026 son Katia Gallegos y Humberto Noriega.

Esta noche, primero se enfrentarán Katia Gallegos, del equipo Azul, y Paulette Gallardo, del equipo Rojo. Mientras que en la rama varonil, el duelo será entre dos integrantes rojos: Humberto Noriega y Mario Osuna.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy, 12 de mayo?

El capítulo del Duelo de Eliminación de este martes 12 de mayo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.

¿Quiénes son los semifinalistas de Exatlón?

Los primeros semifinalistas de Exatlón México 2026 son Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Alexis Vargas y Adrián Leo. Mientras que se espera que, tras la competencia de hoy, se instalen en la semifinal Mario Osuna y Paulette Gallardo.