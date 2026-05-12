Martes de Frescura Walmart HOY 12 de mayo 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en la despensa

Cada martes, los pasillos de Walmart se convierten en una gran opción para quienes buscan encontrar los mejores precios, y este 12 de mayo de 2026, el famoso Martes de Frescura Walmart no decepcionó.
La cadena de supermercados activó promociones especiales en productos básicos de la despensa, especialmente en frutas, verduras y algunas carnes que son básicas en la cocina mexicana.
Los productos que más buscan los clientes en Walmart
Hay alimentos que prácticamente se convierten en celebridades cada martes. En esta ocasión, los productos más buscados fueron:
Frutas y verduras en oferta en Walmart
- Piña Miel / Gota Miel: $16.50/kg en Chedraui (mejor precio).
- Sandía: $9.50/kg en Chedraui (mejor precio).
- Mango Paraíso: $19.80/kg en Soriana (mejor precio).
- Melón Chino / amarillo: $15.90/kg en Chedraui (mejor precio).
- Naranja: $26.50/kg en Chedraui y Bodega Aurrerá (empate al mejor precio).
- Toronja: $30.00/kg en Walmart (mejor precio).
- Manzana roja / Red Delicious: $34.50/kg en Chedraui (mejor precio).
- Manzana Fuji: $35.00/kg en Bodega Aurrerá (mejor precio).
- Manzana Granny Smith: $39.00/kg en Walmart (mejor precio).
- Pera Bosc: $35.00/kg en Bodega Aurrerá (mejor precio).
- Mandarina: $45.00/kg en Bodega Aurrerá (mejor precio).
- Ciruela: $59.90/kg en Chedraui (mejor precio).
- Mamey: $29.90/kg en Chedraui (mejor precio).
- Papaya: $41.90/kg en Bodega Aurrerá (mejor precio).
- Cebolla blanca: $21.80/kg en Soriana (mejor precio).
- Aguacate Hass (malla): $29.90 en Chedraui (mejor precio).
- Aguacate Hass (kilo): $34.50/kg en Chedraui (mejor precio).
- Pepino: $24.90/kg en Chedraui (mejor precio).
- Lechuga Romana: $16.00/pieza en Bodega Aurrerá (mejor precio).
- Cilantro: $9.00/pieza en Bodega Aurrerá (mejor precio).
- Papa blanca: $29.80/kg en Soriana (mejor precio).
- Plátano Chiapas: $24.00/kg en Bodega Aurrerá (mejor precio).
Carnes en oferta en Walmart
- Pollo entero fresco sin cortar: $39.00/kg en Walmart (mejor precio).
Tips para aprovechar mejor las ofertas del supermercado
- Revisar promociones desde temprano
- Comparar precios entre cadenas
- Comprar frutas y verduras de temporada
- Aprovechar programas de puntos y recompensas
- Hacer lista antes de salir para evitar compras impulsivas