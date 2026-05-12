Martes de ofertas en Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrera: ¿cuál conviene más este 12 de mayo?

Los tradicionales programas como Martimiércoles de Chedraui, Martes y Miércoles del Campo de Soriana, Martes de Frescura de Walmart y el famoso Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera mantienen una constante competencia por tener los precios más bajos en productos frescos.
Para muchas familias mexicanas, este tipo de promociones ya se volvió casi una estrategia de supervivencia y de ahorro.
Chedraui se lleva varios aplausos con frutas y verduras baratas
La cadena sorprendió con algunos de los precios más agresivos del día en productos básicos para la cocina mexicana. Entre las ofertas que más llamaron la atención destacan:
Las mejores promociones de Chedraui
- Sandía desde 9.50 pesos el kilo
- Piña miel a 16.50 pesos por kilo
- Melón amarillo por debajo de los 16 pesos
- Aguacate Hass desde 29.90 pesos la malla
- Manzana roja a 34.50 pesos el kilo
- Pepino verde a menos de 25 pesos
Soriana lanzó descuentos para surtir despensa
Soriana también activó precios atractivos tanto en frutas y verduras como en artículos de despensa.
Lo más destacado de Soriana
- Cebolla blanca a 21.80 pesos el kilo
- Mango Paraíso a precio especial
- Papa blanca con beneficios para usuarios Soriana Ya
- Huevo blanco en promoción
- Aceite de soya y mayonesa con descuentos
Walmart y Bodega Aurrera también entraron a la batalla del ahorro
Mientras Walmart apostó por su conocido Martes de Frescura, Bodega Aurrera mantuvo precios competitivos en frutas y verduras que suelen agotarse rápido.
Los productos más buscados en Walmart y Aurrera
- Toronja con uno de los mejores precios del mercado
- Lechuga romana económica
- Cilantro por menos de 10 pesos
- Manzana Fuji y pera con descuentos
¿Qué supermercado tuvo las mejores ofertas este martes?
Aunque cada tienda lanzó promociones distintas, varios consumidores comenzaron a comparar precios desde temprano para detectar dónde convenía más comprar.
Los productos que dominaron las búsquedas
Los artículos más buscados este martes fueron:
- Aguacate
- Sandía
- Mango
- Cebolla
- Jitomate
- Papa
- Manzana
De acuerdo con comparativas publicadas este mes, cadenas como Chedraui y Soriana han logrado competir fuerte frente a Walmart y Bodega Aurrera en productos de la canasta básica.
Consejos para aprovechar mejor las ofertas del supermercado
Cómo ahorrar más en tus compras
- Revisar promociones desde temprano
- Comparar precios entre cadenas
- Comprar frutas y verduras de temporada
- Aprovechar programas de puntos y recompensas
- Hacer lista antes de salir para evitar compras impulsivas