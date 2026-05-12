Martes de ofertas en Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrera: ¿cuál conviene más este 12 de mayo?

Los tradicionales programas como Martimiércoles de Chedraui, Martes y Miércoles del Campo de Soriana, Martes de Frescura de Walmart y el famoso Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera mantienen una constante competencia por tener los precios más bajos en productos frescos.

Para muchas familias mexicanas, este tipo de promociones ya se volvió casi una estrategia de supervivencia y de ahorro.

Chedraui se lleva varios aplausos con frutas y verduras baratas

La cadena sorprendió con algunos de los precios más agresivos del día en productos básicos para la cocina mexicana. Entre las ofertas que más llamaron la atención destacan:

Las mejores promociones de Chedraui

Sandía desde 9.50 pesos el kilo

desde 9.50 pesos el kilo Piña miel a 16.50 pesos por kilo

a 16.50 pesos por kilo Melón amarillo por debajo de los 16 pesos

por debajo de los 16 pesos Aguacate Hass desde 29.90 pesos la malla

desde 29.90 pesos la malla Manzana roja a 34.50 pesos el kilo

a 34.50 pesos el kilo Pepino verde a menos de 25 pesos

Soriana lanzó descuentos para surtir despensa

Soriana también activó precios atractivos tanto en frutas y verduras como en artículos de despensa.

Lo más destacado de Soriana

Cebolla blanca a 21.80 pesos el kilo

a 21.80 pesos el kilo Mango Paraíso a precio especial

a precio especial Papa blanca con beneficios para usuarios Soriana Ya

con beneficios para usuarios Soriana Ya Huevo blanco en promoción

en promoción Aceite de soya y mayonesa con descuentos

Walmart y Bodega Aurrera también entraron a la batalla del ahorro

Mientras Walmart apostó por su conocido Martes de Frescura, Bodega Aurrera mantuvo precios competitivos en frutas y verduras que suelen agotarse rápido.

Los productos más buscados en Walmart y Aurrera

Toronja con uno de los mejores precios del mercado

con uno de los mejores precios del mercado Lechuga romana económica

económica Cilantro por menos de 10 pesos

por menos de 10 pesos Manzana Fuji y pera con descuentos

¿Qué supermercado tuvo las mejores ofertas este martes?

Aunque cada tienda lanzó promociones distintas, varios consumidores comenzaron a comparar precios desde temprano para detectar dónde convenía más comprar.

Los productos que dominaron las búsquedas

Los artículos más buscados este martes fueron:

Aguacate

Sandía

Mango

Cebolla

Jitomate

Papa

Manzana

De acuerdo con comparativas publicadas este mes, cadenas como Chedraui y Soriana han logrado competir fuerte frente a Walmart y Bodega Aurrera en productos de la canasta básica.

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