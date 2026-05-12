Martimiércoles Chedraui 12 y 13 de mayo 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar esta semana

Chedraui llegó con una nueva edición de su famoso Martimiércoles, una estrategia que cada semana convierte los pasillos de frutas y verduras en el espacio perfecto para quienes buscan cuidar su dinero sin sacrificar calidad.

Para este 12 y 13 de mayo de 2026, la cadena lanzó promociones especiales en frutas y verduras que no puedes dejar pasar.

Las ofertas más llamativas del Martimiércoles Chedraui

Las promociones que más están llamando la atención esta semana son las relacionadas con frutas tropicales, verduras básicas y consumo diario.

Frutas y verduras con descuento

Algunos de los precios más atractivos reportados para esta edición del Martimiércoles son:

Manzana roja mediana a $34.50 el kilo.

Piña Gota Miel a $16.50 el kilo.

Sandía blanca rayada a $9.50 el kilo.

Blueberry a $129.00 el domo Jumbo de 278 g.

Ciruela a $59.90 el kilo.

Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g.

Mamey a $29.90 el kilo.

Manzana Fuji a $59.90 el kilo.

Manzana Jonagold a $49.90 el kilo.

Melón amarillo a $15.90 el kilo.

Aguacate Hass a $34.50 el kilo.

Alcachofa Microwave a $165.00 el kilo.

Berenjena a $44.50 el kilo.

Cebolla blanca a $26.50 el kilo.

Pepino verde a $24.90 el kilo.

Apio a $29.50 el kilo.

Cilantro a $9.90 el rollo.

Aguacate Hass a $29.90 la malla.

Lechuga Romana a $29.50 la pieza.

Acelgas a $9.90 el rollo.

Los precios pueden variar según la sucursal y la región del país, pero el patrón es el mismo: productos frescos con descuentos temporales para atraer consumidores en plena mitad de semana.

Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles de Chedraui