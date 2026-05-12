Spotify lanza “Tu Fiesta del Año”: así puedes ver toda tu historia musical desde que abriste tu cuenta

Spotify lanza “Tu Fiesta del Año” La función muestra desde la primera canción que escuchaste hasta tus artistas y temas más reproducidos de toda la vida dentro de Spotify.

Spotify lanzó una nueva función especial para que sus usuarios puedan recorrer toda su historia musical dentro de la plataforma, con estadísticas acumuladas desde el primer día en que crearon su cuenta.

La experiencia lleva por nombre “Spotify 20: Tu Fiesta del Año” y fue presentada como parte de la celebración por los 20 años del servicio de streaming.

A diferencia del tradicional Spotify Wrapped, que solo resume lo escuchado durante un año, esta nueva herramienta recopila información histórica completa sobre los hábitos musicales de cada usuario.

¿Qué es “Tu Fiesta del Año” de Spotify?

La nueva experiencia funciona como una especie de “Wrapped gigante” que recupera datos musicales desde el momento en que una persona se registró en Spotify.

La plataforma muestra estadísticas que antes no estaban disponibles públicamente, como:

La fecha exacta en que abriste tu cuenta

La primera canción que escuchaste

El primer artista que reprodujiste

Tus artistas más escuchados de todos los tiempos

Las canciones que más reprodujiste históricamente

El número total de canciones únicas escuchadas

Tus principales “eras musicales”

Los minutos acumulados de música reproducida

Además, Spotify creó una playlist personalizada llamada “Canciones de todos los tiempos”, integrada por las 120 canciones más escuchadas de cada usuario dentro de la plataforma.

Cómo acceder a la nueva función de Spotify

La experiencia ya está disponible para usuarios gratis y Premium en México y otros 144 mercados.

Para entrar a “Tu Fiesta del Año” existen dos formas:

Desde la app móvil

Abrir Spotify

Buscar el apartado “Seleccionado para ti”

Entrar al widget llamado “La Fiesta del Año”

En algunos casos la función aparece automáticamente en la pantalla principal de la aplicación.

Desde navegador

También se puede ingresar directamente escribiendo spotify.com/20 desde el celular o computadora.

Si el acceso se hace desde una computadora, Spotify mostrará un código QR para abrir la experiencia desde el teléfono móvil.

Así funciona el recorrido musical “Tu Fiesta del Año”

Una vez dentro, Spotify despliega una experiencia interactiva tipo historia, donde los datos aparecen poco a poco con animaciones y pantallas personalizadas.

La plataforma también agregó tarjetas listas para compartirse en Instagram, TikTok o X, apostando nuevamente por el formato viral que convirtió a Spotify Wrapped en uno de los fenómenos digitales más populares de cada fin de año.

Spotify apuesta por la nostalgia y el storytelling

La compañía explicó que esta función busca reforzar el vínculo emocional entre los usuarios y la música que ha marcado distintas etapas de sus vidas.

Marc Hazan, vicepresidente de marketing de Spotify, señaló que la idea era crear una experiencia “más personal y emocional” alrededor de los hábitos musicales de las personas.

La estrategia forma parte de lo que especialistas llaman “Data-Driven Storytelling”, una narrativa basada en datos que transforma estadísticas en historias personales y fáciles de compartir.

En lugar de solo mostrar cifras, Spotify convierte la información en experiencias con frases, recuerdos y momentos musicales personalizados.