U2 en CDMX: El plan secreto detrás de su grabación sorpresa en el Centro Histórico

U2 en CDMX Pocos fans tuvieron la oportunidad de participar en el video que grabó la banda irlandesa en la capital del país (Cuartoscuro)

La banda irlandesa U2 convirtió al Centro Histórico de la Ciudad de México en el escenario de una producción musical que tomó por sorpresa a turistas, comerciantes y seguidores que se encontraban en la zona.

La agrupación encabezada por Bono apareció en calles cercanas a la Plaza de Santo Domingo para grabar un nuevo video musical junto a decenas de fans mexicanos convocados previamente de manera confidencial.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran a los integrantes interpretando un tema sobre la parte superior de un autobús que recorría las calles del primer cuadro capitalino.

U2 convocó en secreto a fans mexicanos para participar en el video en CDMX

Días antes de la grabación, seguidores registrados en el sitio oficial de U2 recibieron un correo electrónico invitándolos a formar parte de una producción audiovisual en la Ciudad de México. La dinámica despertó expectativa debido a que la ubicación exacta del evento permaneció oculta hasta el último momento.

Los interesados tuvieron que llenar un formulario antes del 8 de mayo y aceptar diversas condiciones relacionadas con la extensa jornada de grabación. Entre los requisitos se pedía ser mayor de edad y contar con disponibilidad para permanecer varias horas de pie bajo las condiciones climáticas de la capital.

Los asistentes seleccionados fueron notificados días después y acudieron a una locación ubicada en la Plaza de Santo Domingo, donde finalmente descubrieron que participarían en la grabación del nuevo video de la agrupación.

Durante la filmación llamó la atención una frase colocada en el autobús utilizado por la banda: The Streets of Dreams.

De acuerdo con versiones difundidas entre fans presentes en la grabación, el tema interpretado por la banda correspondería a una canción inédita titulada The Streets of Dreams, material que podría formar parte de un próximo lanzamiento internacional.

U2 en CDMX La banda irlandesa encabezada por Bono grabó un video en la capital del país (Cuartoscuro)

Hasta ahora, la banda no emitió oficialmente detalles sobre el estreno del video ni la fecha de lanzamiento del posible sencillo.